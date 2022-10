Cena mokrej kukurydzy blisko 1000 zł/t. Ceny zbóż 21.10.2022

Na paryskim Matifie pszenica odrabia powoli przeceny z początku tygodnia. Kukurydza już nadrobiła straty, a rzepak zdrożał. Tymczasem na krajowym rynku w porównaniu do notowania z 18 października tylko niewielkie zmiany, choć znów w górę poszła cena mokrej kukurydzy.

Za mokrą kukurydzę płacą obecnie zwykle od 900 do nawet 990 zł/t, zatem maksymalna stawka za ziarno poszła w górę o 40 zł/t i coraz rzadziej znajdują się podmioty, w których nie przekracza ona 900 zł/t. Za kukurydzę suchą płacą 1280-1430 zł/t, więc także nieco więcej niż we wtorek.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej wynoszą od 1470 do 1800 zł/t, a paszowej od 1350 do 1600 zł/t, w pierwszym przypadku więc wzrosła nieznacznie tylko minimalna stawka za ziarno.

Stawki za jęczmień konsumpcyjny i paszowy rozpoczynają się od 1150 zł, a kończą na odpowiednio 1700 i 1350 zł/t, więc tutaj pozostały one bez zmian.

Stawki za rzepak wynoszą od ok. 2550 do 3030 zł/t, mamy więc do czynienia ze spadkami.

Cena żyta konsumpcyjnego zawiera się w przedziale od 1050 do 1300 zł/t, a paszowego od 1000 do 1300 zł/t. Pszenżyto kosztuje obecnie 1200-1420 zł/t.