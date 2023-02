Cena kukurydzy zrównała się z ceną pszenicy. Mocno w górę rzepak

Piątkowa sesja na paryskim Matifie zakończyła się “na zielono”. O ile jednak ceny pszenicy i kukurydzy wzrosły nieznacznie, to mocno w górę poszła cena rzepaku, bo aż o 11,25 EUR/t, co pozwoliło zamknąć tydzień z wartością 564,5 EUR/t.

Mijający tydzień był najmniej udany dla pszenicy, której cena spadła o 2 EUR/t t/t kończąc piątkową sesję z wartością 295 EUR/t. Duży wpływ na rynek mają obawy dotyczące negocjacji w kwestii umowy zbożowej, co dało o sobie znać w podwyżkach na początku tygodnia, jednak zwiększone prognozy rosyjskiego eksportu oraz słabnący rubel spowodowały spadki w środę i czwartek, których ostatecznie nie udało się odrobić.

Prognoza eksportu francuskiej pszenicy miękkiej do krajów trzecich spadła o 150 000 ton do 10,45 mln ton właśnie ze względu na silną konkurencję z regionu Morza Czarnego.

Z kolei rząd indyjski spodziewa się rekordowych zbiorów na poziomie 112,2 mln ton (+4,1% r/r), a światowa produkcja pszenicy została oszacowana przez IGC na 796 mln ton. Bardziej sceptyczny jest amerykański resort rolnictwa, szacujący ją na 784 mln ton.

Z identyczną ceną co pszenicy zamknęła się piątkowa sesja dla kukurydzy (295 EUR/t), jednak w jej przypadku mieliśmy do czynienia ze wzrostem ceny o 3,25 EUR/t. Tutaj niepokojące sygnały dochodzą z Brazylii; tempo zasiewów jest w tym sezonie bardzo niskie – zasiano zaledwie 12 proc. powierzchni wobec 42 w analogicznym okresie zeszłego roku. Przewidywane zbiory w Brazylii to 123 mln ton, zaś zbiory w zmagającej się z suszą Argentynie szacuje się na 43-45 mln ton. IGC obniżyło globalną prognozę zbiorów o 8 mln ton do 1153 mld ton (USDA: 1151 mld ton).

Dzięki udanemu piątkowi rzepak zakończył tydzień na plusie o 14 EUR/t m.in.