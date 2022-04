Cena drobiu rośnie, choć opłacalność produkcji już nie tak bardzo

Zespół Analiz Sektorowych Banku PKO BP prognozuje, że przeciętna cena skupu drobiu w 2022 roku średnio wzrośnie o 24-29 proc. r/r, z czego dynamika w 2022 wynieść może 20-28 proc. r/r. Główną przyczyną wzrostów będzie narastająca presja kosztowa w produkcji żywca.

– Spadki podaży drobiu w kraju utrzymały się na początku 2022, na co wskazuje zmniejszona aż o 10,4 proc. r/r (łącznie w styczniu i lutym) produkcja mięsa drobiowego w przedsiębiorstwach zatrudniających 50 i więcej osób – mówi Marcin Dziwulski z zespołu Analiz Sektorowych Banku Pekao BP.

Według bankowych analityków czynnikiem wpływającym ograniczająco na produkcję jest wciąż nie najwyższa opłacalność chowu drobiu. Jak podkreśla Dziwulski, relacja cen skupu kurcząt do cen pasz na przełomie roku, po dwóch latach słabej koniunktury dobiła do poziomu średniej wieloletniej, niemniej wciąż nie stanowi istotnego impulsu do zmiany tendencji w podaży drobiu w warunkach kolejnych podwyżek cen pasz. Zdaniem bankowych ekspertów oprócz czynnika kosztowego do przyczyn spadków zaliczyć można negatywne efekty grypy ptaków (HPAI) w Polsce, choć nie są one tak silne jak przed rokiem.

– Dynamiczny wzrost cen pasz zostanie wzmocniony podwyżkami cen skupu zbóż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, poprzez ograniczenia w dostępności komponentów paszowych z tego kraju oraz pośredniego oddziaływania sytuacji na rynku olejów na ceny soi – podsumowuje Mariusz Dziwulski.

Z danych Eurostatu wynika, że produkcja drobiu, mierzona masą ubojową, u głównych unijnych producentów w 2021 roku zmalała o 3,1 proc. Największe spadki odnotowano w Hiszpanii i we Włoszech (po 5,4 proc. r/r). Uboje w Polsce w analogicznym okresie zmalały o 3,4 proc.