CBOS: Rolnicy w trudnej sytuacji. Pesymistyczne prognozy na przyszłość

Sytuacja w rolnictwie budzi coraz większe obawy. Z raportu CBOS wynika, że 58% rolników ocenia ją jako złą, a 39% przewiduje dalsze pogorszenie. Czy gospodarstwa rolne czeka jeszcze trudniejszy rok?

Niepokojące wnioski raportu CBOS

Opublikowany 5 lutego 2025 r. raport CBOS „Nastroje na rynku pracy w styczniu 2025” przynosi niepokojące wnioski dla sektora rolniczego. Pogłębiająca się niepewność co do przyszłości gospodarstw rolnych oraz trudności na lokalnych rynkach pracy to tylko niektóre z wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć.

Rolnicy najbardziej pesymistyczni

Aż 58% rolników ocenia obecną sytuację jako złą, a jedynie 17% ocenia ją jako dobrą, co pokazuje rosnące problemy tej grupy zawodowej. To ogromny kontrast wobec pracujących poza sektorem rolnym, gdzie dominują oceny pozytywne. Jeszcze bardziej niepokojące są prognozy dotyczące przyszłości. Rolnicy są grupą, w której największy odsetek badanych (aż 39%) przewiduje dalsze pogorszenie sytuacji w nadchodzącym roku. Co więcej, tylko 6% ankietowanych rolników spodziewa się poprawy, co stanowi najniższy wynik spośród wszystkich badanych grup.

Coraz większe obawy o bankructwo

Niepewność co do przyszłości przekłada się także na rosnące obawy związane z utratą pracy i dochodów. Prawie połowa rolników (łącznie 48%) przyznaje, że liczy się z możliwością bankructwa gospodarstwa, co jest jednym z najwyższych wskaźników wśród grup zawodowych. Dla porównania, wśród ogółu pracujących odsetek ten wynosi 22%.

Problemy z pracą nie w rolnictwie

Jednym z kluczowych problemów, które dotykają rolników, jest także sytuacja na lokalnym rynku pracy. Aż 37% mieszkańców wsi uważa, że znalezienie odpowiedniego zatrudnienia w ich miejscu zamieszkania jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Jest to znacznie wyższy odsetek niż w miastach, gdzie dostęp do miejsc pracy jest zdecydowanie lepszy.

Czy wsparcie dla rolników jest wystarczające?

Rosnące trudności w rolnictwie oraz negatywne prognozy sprawiają, że coraz częściej pojawiają się pytania o skuteczność działań wspierających rolników. Pomoc dla gospodarstw rolnych w obliczu rosnących kosztów produkcji, problemów z rynkami zbytu i niepewności dotyczącej polityki rolnej Unii Europejskiej staje się kluczową kwestią dla przyszłości sektora.

Jak pokazuje raport CBOS, obecne wskaźniki sugerują, że rolnictwo zmaga się z poważnym kryzysem, a nastroje w tej grupie zawodowej pozostają jednymi z najgorszych na rynku pracy. Co musi się zmienić, aby rolnicy z ufnością spojrzeli w przyszłość? To pytanie pozostaje otwarte.