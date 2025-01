Case MX135 Maxxum 135 KM. Ile kosztuje i na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Ciągniki Maxxum MX to maszyny uchodzące za niemal pancerne, bardzo dobrze znoszące trudy eksploatacji. Nic więc dziwnego, że te traktory, pomimo upływu lat cały czas trzymają wartość.

Interesujący nas w tym artykule model Case MX135 Maxxum, należy do serii traktorów produkowanych od 1997 do 2002 roku. Wszystkie 6 modeli wchodzących w skład tej gamy wyposażone były w sześciocylindrowe silniki legitymujące się mocami znamionowymi od 100 do 166 KM.

Te ciągniki jeśli są zadbane nie sprawiają przeważnie większych problemów

Model MX135 napędzany jest sześciocylindrowym silnikiem Cummins 5,9 l o mocy około 135 KM produkowany był w Wisconsin w USA, i był bezpośrednim konkurentem JD 6280 w latach 1997-2002, a więc jest to już dwudziestoparolatek. Na plus należy zaliczyć układ wtryskowy Bosch z pompą rzędową oraz pięciootworkowymi wtryskiwaczami, co nie sprawi dużego kłopotu w przypadku ewentualnej potrzeby regeneracji. Silnik ma również oddzielne pokrywy zaworów – 2 na cylinder i mieści około 15 L oleju, ogółem jest to konstrukcja uważana za solidną i niesprawiającą problemów.

Dodatkowym atutem jest jej występowanie w amerykańskich ciężarówkach, a co za tym idzie, ogrom wiedzy użytkowników przelany na tamtejsze fora internetowe czy filmiki z napraw i diagnostyki. Jeżeli chodzi o skrzynię biegów, to może ona mieć 16 lub 32 przełożenia: cztery biegi pod obciążeniem na czterech zakresach (do tyłu ostatni najwyższy jest zablokowany) z opcjonalnym reduktorem (wariant 32×24). Typowy powershift tamtych czasów z dwiema prędkościami WOM 540/1000.

W modelach Maxxum MX amerykanie mocno poprawili komfort

Poprzednikiem omawianego modelu były ciągniki Case IH Maxxum i to w nich użytkownicy mocno narzekali na głośność w kabinach. W modelach MX wadę tą poprawiono i poziom hałasu w nowych typach kabin wynosił zaledwie 72 dB. Wydech na słupku również był nowy, ponadto wyeliminowano także uciążliwą obsługę tylnego TUZ poprzez zmianę sterowania na bardziej intuicyjne. Tylny podnośnik posiadał dodatkowo tłumienie drgań, a blokada mechanizmu różnicowego posiadała automatykę na uwrociach.

Kolejnym autem względem chociażby MF6280 jest pompa o znacznie większym wydatku – 94,6 l/min (109,4 l/min całkowity wydatek), oraz większy zbiornik paliwa 270 l. W układzie hydraulicznym (skrzyni) potrzeba około 65 l oleju, a więc podobnie co w Massey’u. Podnośnik powinien poradzić sobie z podobnym ciężarem – 4,4 tony przy nieznacznie większej masie 5,1-5,3 tony.

Na to trzeba zwrócić uwagę

Jeżeli chodzi o sprawdzanie podczas kupowania, to warto wiedzieć, że w przypadku skrzyni w MX135 (jak i całej serii) lekkie poszarpywanie jest swojego rodzaju cechą, nie wadą. Oczywiście biegi nie mogą się ślizgać, zaś ciągnik bez trudu powinien na 3 biegu przyduszać silnik podczas próby ruszenia z wciśniętym hamulcem. Słabym punktem może okazać się wspomaganie, dlatego dobrze jest sprawdzić, czy zarówno tuż po odpaleniu, jak i pod koniec testów, na ciepłym oleju, kierownica obraca się z takim samym, niewielkim oporem.

Pomimo lat te traktory trzymają wartość

Seria Maxxum MX bardzo dobrze trzyma cenę, dlatego na zakup w miarę zadbanego modelu MX135 należy przygotować najmniej 100 tys. zł i przygotować się, że bardzo dobry egzemplarz może kosztować nawet 130-140 tys. zł. Jeśli natomiast decydowalibyśmy się na egzemplarze, które będą wymagały nieco uwagi z naszej strony po zakupie to minimalne kwoty od jakich rozpoczynają się rozmowy to poziom cen 85-90 tys. zł. Trzeba jednak zaznaczyć, że będą to raczej maszyny gdzie już na początek do wymiany będzie np. ogumienie a to z pewnością dość mocno podniesie początkową cenę zakupu.