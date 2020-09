Case IH Quadtrac i Steiger AFS Connect z nowymi możliwościami

W sezonie 2021 marka Case IH wprowadza nowe ciągniki Quadtrac i Steiger AFS Connect, wyposażone w specjalne funkcje opracowane z myślą o rynku europejskim oraz nowe rozwiązania technologiczne ułatwiające rejestrowanie i transfer danych, które to elementy odgrywają kluczową rolę w nowoczesnych gospodarstwach wielkoobszarowych.

W ciągnikach wprowadzono również udoskonalenia w zakresie komfortu kabiny i elementów sterowania podobne do rozwiązań zastosowanych we wprowadzonej na rynek w 2019 r. serii ciągników Magnum AFS Connect.

W gąsienicowych ciągnikach Quadtrac AFS Connect (osiem modeli o mocy maksymalnej od 525 do 692 KM) i kołowych ciągnikach Steiger AFS Connect (sześć modeli o mocy maksymalnej od 469 do 558 KM) wprowadzone m.in. następujące nowe elementy i udoskonalenia:

Montowana fabrycznie, zaawansowana technologia AFS Connect w standardzie

Monitor AFS Pro 1200

System operacyjny AFS Vision Pro

Odbiornik AFS Vector Pro

Nowy podłokietnik sterowania z Multicontrollerem marki Case IH

Nowe wnętrze kabiny o wzornictwie i wykończeniu materiałami na poziomie znanym z branży samochodowej

Nowy system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Nowe elektryczne zawory hydrauliki zewnętrznej

Udoskonalone oprogramowanie monitora

Optymalne skomunikowanie

Przy opracowywaniu zastosowanej w nowych ciągnikach technologii AFS Connect inżynierowie marki Case IH najwyższą uwagę poświęcili ułatwieniu rejestrowania danych i ich płynnemu transferowi w celu zwiększenia wydajności. Technologia AFS Connect umożliwia dwukierunkowy transfer danych pomiędzy maszyną a komputerem w biurze rolnika, aby mógł on precyzyjnie zarządzać gospodarstwem, flotą maszyn i danymi z biura lub urządzenia mobilnego.

Technologia AFS obejmuje trzy komponenty systemowe:

Monitor AFS Pro 1200: Wyświetlacz do sterowania maszyną o przekątnej 12 cali dostarcza szczegółowych danych roboczych i pozwala na zdalny podgląd wyświetlacza, co umożliwia rolnikowi oraz – przy uzyskaniu jego zgody – dealerowi podgląd ekranu na odległość; jest on wyposażony w technologię Bluetooth, umożliwiającą sparowanie urządzenia mobilnego i czterech kamer zewnętrznych oraz zapewnia świetną widoczność w dzień i w nocy

System operacyjny AFS Vision Pro: zapewnia prostą obsługę porównywalną z obsługą tabletu lub telefonu komórkowego za pomocą ekranu dotykowego lub pokrętła w zależności od preferencji użytkownika.

Odbiornik AFS Vector Pro: ułatwia korzystanie z sygnałów korekcyjnych przy prowadzeniu maszyny na podstawowym (WAAS i AFS 1), średnim (AFS 2) i wysokim poziomie dokładności (RTK i AFS RTK+).

Większy komfort

Ciągniki AFS Connect Steiger i Quadtrac posiadają kabinę z udoskonalonymi elementami sterowania i wykończoną materiałami stosowanymi w branży samochodowej, zaprojektowaną z myślą o ułatwieniu obsługi, sterowania maszyną i komfortu, a w efekcie finalnym wzrost wydajności. Wyposażenie kabiny obejmuje następujące elementy:

Całkowicie nowy, intuicyjny podłokietnik sterowania z Multicontrollerem z ośmioma przyciskami obsługowymi, pokrętło sterowania umożliwiające sterowanie koniuszkiem palca i nowy dżojstik Multicontroller z czterema programowalnymi przyciskami skrótów.

Wyższy poziom komfortu dzięki nowemu systemowi ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (AVAC).

Nowoczesny układ kierowniczy z możliwością wyboru przełożenia w celu szybszego wykonywania skrętów na polu.

Zestaw oświetlenia o zakresie działania 360 stopni, który można zaprogramować odpowiednio do preferencji operatora.

Zdalne wsparcie

Internetowy portal AFS Connect marki Case IH umożliwia właścicielowi lub zarządcy gospodarstwa sterowanie ciągnikami nowej serii i usprawnia zarządzenie gospodarstwem, flotą maszyn i danymi z domowego komputera lub każdego innego miejsca przy używaniu urządzeń mobilnych. Dzięki bezpiecznemu transferowi danych na wykorzystujący chmurę portal i z portalu AFC Connect użytkownik może się na nim logować, aby mieć podgląd na aktualnie prowadzone prace polowe, uzyskać informacje o flocie, dane agronomiczne i wiele innych informacji tak, jakby sam znajdował się w kabinie ciągnika. Właściciele i zarządcy gospodarstw mogą udostępniać wybrane dane agronomiczne aż do poziomu pola wybranym podmiotom zewnętrznym, jak np. agronomom.

Zaawansowana komunikacja zwiększa również możliwości wsparcia, skraca przestoje i pozwala operatorowi kontynuować pracę na polu. Zdalny podgląd wyświetlacza umożliwia rolnikowi/zarządcy lub dealerowi wyświetlenie obrazu z umieszczonego w kabinie monitora AFS Pro 1200 w celu identyfikacji problemu i uzyskania informacji. Ponadto dealer może zdalnie przesyłać aktualizacje oprogramowania i korzystać z funkcji zdalnego wsparcia serwisowego, aby móc na odległość określić potrzeby w zakresie konserwacji i serwisowania maszyny bez konieczności wizyty na miejscu.

Wybór przekładni

Marka Case IH kontynuuje tradycje oferowania w tym segmencie ciągników gąsienicowych i kołowych przekładni Powershift i przekładni bezstopniowej. Według zapewnień producenta, zapewniająca ekonomiczne zużycie paliwa przekładnia PowerDrive pozwala osiągnąć o 20% większe przyśpieszenie przy każdej zmianie biegów i zwiększa komfort pracy operatora, szczególnie podczas poruszaniu się po drogach lub przejazdów pomiędzy polami.

Zastosowana w ciągnikach Steiger 420/470/500 i Quadtrac 470/500/540 przekładnia CVXDrive posiada wiele zalet – łatwiejszą obsługę, zwłaszcza w przypadku mniej doświadczonych operatorów, szybsze przyspieszanie do prędkości docelowej w polu i na drodze, redukcję zmęczenia operatora, rozwijanie pełnej mocy przy niskiej prędkości jazdy przy specjalistycznych pracach lub stosowaniu specjalnych narzędzi roboczych oraz możliwość wykorzystania całego przepływu w układzie hydraulicznym przy jeździe z niską prędkością podczas wykonywania takich prac jak sadzenie lub siew. Głównymi zaletami są maksymalna oszczędność paliwa i większa wydajność dzięki krótszym cyklom roboczym.

Krótsze przestoje, większa wydajność

Ciągniki Quadtrac 470/500/540 i Steiger 500 AFS Connect posiadają większy zbiornik paliwa, co umożliwia obrobienie większego areału pomiędzy dwoma tankowaniami. Nowe, opcjonalne zbiorniki siodłowe mają o 44% większą pojemność, wynoszącą 1779 l zamiast 1230 l.

Kolejnym elementem zaprojektowanym z myślą o skróceniu przestojów jest adaptacyjny układ kierowniczy (ACS) ze zmiennym przełożeniem znany z innych ciągników marki Case IH, który umożliwia ustawienie stosunku pomiędzy obrotami kierownicy a kątem skrętu przednich odpowiednio do życzeń operatora. Pozwala on na regulację liczby obrotów kierownicy od jednego do drugiego skrajnego położenia kół odpowiednio do wykonywanej pracy i skrócenie czasu wykonywania skrętu. Systemem można sterować za pośrednictwem monitora AFS.

Inżynierowie marki Case IH poświęcili także uwagę skróceniu czasu serwisowania. Do głównych cech nowych ciągników Steiger i Quadtrac należy opracowana przez firmę FTP technologią silników, spełniająca wymogi normy emisji spalin Stage V bez stosowania filtra cząstek stałych. Okres pomiędzy wymianą oleju wynosi 600 godzin, a szybki dostęp do miejsc wykonywania codziennych czynności serwisowych jest możliwy z poziomu gruntu.

Źródło: Case IH