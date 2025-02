Case IH Puma 240 PowerDrive – jeszcze więcej mocy w nowym drapieżnym kocie o miękkim futerku w obyciu

Firma Case IH poszerzyła rodzinę ciągników Puma o nowy model 240 PowerDrive. To maszyna stworzona z myślą o rolnikach, którzy potrzebują mocnego, niezawodnego sprzętu zarówno do pracy na polu, jak i na drodze. Wyposażona w pełną skrzynię biegów PowerShift, gwarantuje płynną jazdę i wydajność, a potrafi jeszcze więcej.

Technika rolnicza ciągle się zmienia, więc zmieniają się także ciągniki. Wymaga tego samo rolnictwo, które zmuszone optymalizacja kosztów produkcji roślinnej, jest zmuszone do ciągłego rozwoju. Liczy się juz nie tylko sama moc maszyny, ale technikalia cyfrowe jakie ma na swoim pokładzie.

To one są dziś głównym nurtem jakim podąża nowoczesne rolnictwo i nie ma od tego odwrotu. Dziś nowoczesny ciągnik to całe centrum sterowania i zarządzania uprawą od orki, przez siew, opryski, aż praktycznie po zbiór.

To wszystko powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy w ciągniku, a naturalną rzeczą jest, że chcemy go efektywnie wykorzystać “wyduszając” wprost z maszyny wszystko, do czego jest zdolna. Takie działania wymagają od niej niezawodności, niskich kosztów eksploatacji i rzadkich oraz jak najkrótszych postojów przeglądowych.

Wymagają też jeszcze jednej cechy – ponadstandardowego komfortu pracy, bo ciągnik musi być po prostu wygodny. I to zarówno fizycznie – przez fotel, ale także musi posiadać intuicyjną obsługę. Nowa Puma 240 PowerDrive od Case IH wydaje się taka właśnie być, ale od początku.

Nowa Puma 240 – Moc do 270 KM i długie okresy między przeglądami

Nowy Puma 240 PowerDrive ma pod maską 6-cylindrowy silnik FPT Stage V o pojemności 6,7 litra. Standardowo oferuje 240 koni mechanicznych, a z doładowaniem osiąga aż 270 KM. Co ważne, długie okresy między przeglądami – wymiana oleju i filtra co 750 godzin – oznaczają mniej przestojów i więcej czasu na pracę.

PowerDrive – skrzynia biegów na każdą miarę

Puma 240 PowerDrive wyposażona jest w skrzynię biegów Full PowerShift, dostępną w wersjach 18+6 lub 19+6. Oznacza to 18 lub 19 biegów do przodu oraz 6 biegów wstecznych. Maksymalna prędkość wynosi 40 lub 50 km/h – w zależności od konfiguracji. Dzięki temu traktor świetnie sprawdza się zarówno w polu, jak i podczas transportu.

Co ważne, skrzynia działa automatycznie, czyli bez konieczności używania sprzęgła. Płynne zmiany biegów zapewniają optymalny moment obrotowy w zakresie od 2,5 do 14 km/h. Opcjonalny bieg pełzający pozwala na pracę przy prędkości zaledwie 200 metrów na godzinę.

Wygoda pracy? Multicontroller to podręczny (dosłownie) przyjaciel

Sterowanie ciągnikiem jest proste i intuicyjne. Rolnik ma do dyspozycji sprawdzony podłokietnik Multicontroller, który ułatwia obsługę maszyny i pozwala skupić się na pracy. Tu właśnie wchodzi w grę magiczne słowo – ergonomia. W przypadku nowej Pumy przekłada się bezpośrednio na inne określenie -wygoda.

Bo trudno tu nie mówić o wygodzie pracy patrząc na wnętrze tego ciągnika. Tu wszystko jest logiczne i ma swoje ściśle przemyślane miejsce. Choć na pozór wydaje się to błahe, to jednak ma ogromny wpływ na zmniejszenie naszego zmęczenia w czasie pracy.

Mocny podnośnik i wszechstronny WOM

Case IH Puma 240 PowerDrive ma solidny tylny podnośnik o udźwigu 10 463 kg. Hydraulika może być sterowana mechanicznie (4 zawory pomocnicze) lub elektronicznie (5 zaworów). Wałek WOM oferuje 4 prędkości: 540/540E/1000/1000E, a tryby ECO pozwalają oszczędzać paliwo, działając już przy 1590 obr./min silnika. Opcjonalnie można zamontować przedni TUZ o udźwigu 5129 kg oraz WOM o prędkości 1000 obr./min.

Nowe osie przednie Pumy – większa wytrzymałość

Cała seria modeli Puma 185-240 PowerDrive została wyposażona w mocniejsze osie przednie klasy 4.5. Dzięki nim maksymalna dopuszczalna masa pojazdu wzrosła do 14 ton. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy potrzebują solidnego obciążenia przodu i stabilnej pracy w trudnych warunkach. Oraz oczywiście komfortu, bo ten w Pumach jest na szczególnie wysokim poziomie.

Hallo, tu Twoja Puma, czyli łączność z FieldOps

Nowy Puma 240 PowerDrive to nie tylko siła i wydajność, ale także nowoczesne rozwiązania technologiczne. Ciągnik jest kompatybilny z systemem FieldOps – platformą zarządzania danymi, która pozwala monitorować pracę maszyny i analizować wyniki. Dzięki temu mamy pełną kontrolę nad swoją flotą, niezależnie od marki posiadanego sprzętu.

Case IH Puma 240 PowerDrive to ciągnik, który łączy dużą moc, komfort pracy i nowoczesne technologie. Łączy je w całość, integrując je ze sobą wzajemnie w jednym celu – dla naszej wygody. Puma 240 PowerDrive jest idealna dla rolników, którzy potrzebują wszechstronnego ciągnika do ciężkich prac polowych i transportowych.

Dzięki długim okresom między przeglądami, automatycznej skrzyni biegów i solidnej konstrukcji, jest to inwestycja, która przynosi realne korzyści w gospodarstwie. Korzyści, które choć wydają się niewidoczne, wpływają zarówno na nas samych, jak i na naszą pracę.