Case IH – Machine of the Year 2018

Nowa wersja ActiveDrive 8 najnowszej gamy ciągników Maxxum Multicontroller Case IH zdobyła tytuł Machine of the Year 2018. Przyznawane przez jury składające się z wydawców europejskich magazynów rolniczych wyróżnienie stanowi dowód uznania za osiągi i korzyści w postaci oszczędności kosztów, jakie wnosi nowa przekładnia i inne zastosowane w serii rozwiązania do tego segmentu ciągników.

Tytuł Machine of the Year 2018, stanowiący jedno z kluczowych wydarzeń w programie wystawy Agritechnica, przyznawany jest przez dziennikarzy niemieckich magazynów rolniczych, takich jak Agrarheute, Traction, Agrartechnik, Land & Forst, Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt oraz innych międzynarodowych publikacji rolniczych. Dziennikarze dokonują wyboru spośród 14 kategorii, począwszy od ciągników poprzez inne maszyny samojezdne, na narzędziach skończywszy. Zwycięzcy każdej kategorii są następnie ogłaszani w połowie listopada, przed ogłoszeniem wybranego zwycięzcy MOTY.

Wprowadzone do kategorii ciągników „średniej mocy” MOTY najnowsze modele Maxxum Multicontroller wyposażone są w nową przekładnię semi-powershift oferujące osiem stopni powershift w każdym z trzech zakresów. Przekładnia o nazwie ActiveDrive 8 dołącza do istniejących czterobiegowych przekładni semi-powershift i bezstopniowych dostępnych w ciągnikach Maxxum, które zostały odpowiednio nazwane ActiveDrive 4 i CVXDrive. ActiveDrive 8 obsługuje łącznie 24 biegi jazdy do przodu i wstecz. Ponadto posiada ona wiele rozwiązań, zaprojektowanych z myślą o zwiększeniu wydajności ciągnika i zmniejszeniu zmęczenia operatora. Do zastosowań specjalnych dostępna jest opcjonalna wersja z biegami pełzania.

Zakres obsługujący prędkości do 10,2 km/h został zaprojektowany specjalnie pod kątem cięższych prac wymagających dużej siły pociągowej. Przekładnia ActiveDrive 8 jest również oferowana z dodatkowymi biegami pełzania, z których można korzystać przy pracach specjalistycznych wykonywanych na niskiej prędkości, jak np. podczas uprawy rzędowej warzyw. Drugi zakres jest podstawowym zakresem roboczym i pozwala pracować ciągnikiem z pełną mocą bez przerywania momentu obrotowego w zakresie prędkości od 1,6 do 18,1 km/godz.. Na tym zakresie jest wykonywanych niemal 90% wszystkich prac w polu, na łąkach, a także prac wykonywanych za pomocą ładowacza. Do jazdy po drodze służy trzeci zakres przekładni i funkcja omijania biegów umożliwia szybkie ominięcie biegów przełączanych pod obciążeniem w celu rozpoczęcia jazdy na tym zakresie. Funkcja automatycznej zmiany biegów pozwala automatycznie zmieniać osiem biegów przy pracach polowych oraz szesnaście biegów w górnych dwóch zakresach przeznaczonych do jazdy po drodze. Funkcja redukcji biegów za pomocą pedału umożliwia anulowanie automatycznego trybu pracy przekładni i ręczną redukcję biegów.

Jeżeli chodzi o obsługę, nie jest wymagane korzystanie z pedału sprzęgła, dzięki czemu przekładnia doskonale sprawdza się podczas zadań wymagających dużej mocy, w których dużą rolę odgrywa moment mechaniczny, takich jak prace uprawne lub koszenie przy pomocy kosiarek z dwoma lub trzema agregatami. Prawdziwa przekładnia power shuttle zapewnia brak utraty napędu lub siły pociągowej podczas zmiany kierunku jazdy na zboczach, podczas gdy funkcja „Active Clutch” ułatwia zatrzymywanie i poprawia bezpieczeństwo na rozjazdach lub podczas układania bel w stos przy pomocy ładowacza. Działanie przekładni napędowej i nawrotnej można uregulować pod kątem wykonywanej pracy, ustawiając szybszą lub wolniejszą reakcję przekładni.

– Przy coraz wyższych kosztach nakładów, powodujących wzrost znaczenia oszczędności dla dzisiejszych rolników, należy zwrócić uwagę na fakt, że każdy biznes ma inne wymogi i że podczas gdy model ze zwykłą przekładnią powershift czy bezstopniową (CVT) może stanowić dobre rozwiązanie dla gospodarstw z jednego końca spektrum, inne gospodarstwa mogą potrzebować bardziej zaawansowanego modelu semi-powershift. Właśnie dlatego postawiliśmy sobie za cel wprowadzenie do gamy ciągników Maxxum Multicontroller wersi ActiveDrive 8 – mówi Andreas Klauser, prezes marki Case IH.

