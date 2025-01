Case IH Farmall C 115 jest pancerny i nadaje się do polowań na kangury

Użytkowe zabudowy ciągników rolniczych mogą mieć różne przeznaczenie, ale wszystkie mają zapewnić bezpieczeństwo. Zazwyczaj znamy zabudowy leśne, ale są i sadownicze. Są i takie jak ta żywcem wyjęta z filmów Mad Max. To Case IH Farmall C, który wygląda jak pancerny i nadaje się do polowań na kangury.

Co kraj to obyczaj, bo tak naprawdę co my wiemy o rolnictwie i sadownictwie w Australii? Oczywiście i tam potrzebne są dobre maszyny rolnicze, bo nawet na Antypodach rolnictwo jest wymagające.

Okazuje się, że jak i u nas, także tam sadownictwo wymaga specjalnego podejścia do konstrukcji ciągników. Naprzeciw wymaganiom wyszedł tamtejszy oddział firmy Case Ih oferując sadownikom nietypową zabudowę swojego ciągnika.

Właściwie trudno to nawet nazwać zabudową, bo Case IH Farmall C 115 został poddany poważnym modyfikacjom i mało przypomina już seryjny ciągnik. Case IH z kabiną Orchard Cab, bo tak się nazywa ten traktor, został już przechrzczony przez użytkowników “Mad Maxem”.

Case IH Farmall C wygląda obłędnie

Ciągnik Case IH Farmall C z kabiną Orchard posiada moc 115 KM i z pewnością charakteryzuje się trwałością i zdolnościami adaptacyjnymi wymaganymi przez pojazdy z kultowego australijskiego filmu. Jednocześnie zapewnia wysoką wydajność, jeśli chodzi o wyzwania wyjątkowego środowiska sadowniczego w Australii i Nowej Zelandii.

Charakterystyczna, niskoprofilowa kabina ciągnika została zaprojektowana specjalnie dla plantacji migdałów, ale nadaje się również do innych podobnych upraw drzew, takich jak makadamie. Jego całkowita wysokość wynosi zaledwie 213 centymetrów, dzięki czemu ciągnik może pracować w większości sadów bez uszkadzania konarów drzew i cennych owoców.

Pomimo niskiego profilu, kabina oferuje dużo miejsca, z naciskiem na komfort operatora. Znajdziemy w niej ergonomiczny układ elementów sterujących, duże drzwi, układ zwiększonego ciśnienia w kabinie i układ

klimatyzacji, a wszystko to ma na celu zminimalizowanie zmęczenia operatora. Wszystkie okna są wpuszczone w kabinę, co zapewnia gładką powierzchnię zewnętrzną, która nie zahacza o konary drzew.

To bardzo bezpieczny ciągnik

Ciągnik uzyskał również najwyższe noty w zakresie bezpieczeństwa dzięki zintegrowanej konstrukcji zabezpieczającej przed skutkami skutków przewrócenia się maszyny (ROPS), która pomaga chronić operatora bez względu na to, gdzie ciągnik jest używany.

Inne funkcje obejmują:

· Wytrzymałe, całkowicie stalowe błotniki sadownicze

· Hartowane szkło bezpieczne barwione w technologii niskiej przenikalności promieni UV

· Odchylana tylna szyba

· Wewnętrzne oświetlenie kopuły wspomagające pracę wieczorem i wczesnym rankiem

· Dodatkowy 49-litrowy zbiornik paliwa

· Opony flotacyjne o dużych rozmiarach minimalizujące wpływ na powierzchnię

“Marka Case IH zidentyfikowała zapotrzebowanie na tego typu produkt dla przemysłu sadowniczego i orzechowego w Australii i pracowała nad znalezieniem wysokiej jakości konstrukcji kabiny, która uzupełni naszą gamę ciągników Farmall C” – powiedział Seamus McCarthy, menedżer produktu ds. ciągników o średniej mocy i kompaktowych Case IH Australia/Nowa Zelandia.

Ciągnik Case IH Farmall C Orchard Cab jest dostępny w wersjach o mocy 105 KM lub 115 KM u dealerów w Australii i Nowej Zelandii. Jak sądzicie, czy sprawdziłby się i u nas?