Carrefour wprowadza Act For Food – program konkretnych działań, by jeść lepiej

Grupa Carrefour przyśpiesza transformację żywieniową i wdraża Act For Food – ogólnoświatowy program konkretnych działań na rzecz lepszego jedzenia, smaku i jakości. Program jest częścią planu strategicznego ogłoszonego w styczniu 2018 r. Realizując go, Carrefour ma ambicje stać się światowym liderem w zakresie transformacji żywieniowej dla wszystkich.

Celem Carrefour jest zostać światowym liderem w zakresie zmiany żywienia dla wszystkich, poprzez oferowanie klientom – każdego dnia i w każdym miejscu – żywności wysokiej jakości, zdrowej i w rozsądnej cenie. Dlatego firma pragnie zagwarantować swoim klientom stały dostęp do świeżych warzyw i owoców od zaufanych i lokalnych dostawców, a także certyfikowanych produktów bio w przystępnych cenach. Carrefour chce upowszechniać dobrej jakości żywość dla wszystkich.

Realizując strategię transformacji żywieniowej, Carrefour podejmuje globalne wyzwania, które stoją przed handlem: bezpieczeństwo żywności, pochodzenie produktów, poszanowanie środowiska naturalnego oraz relacje ze środowiskiem rolniczym. Wyzwania te powodują konieczność zmiany modelu funkcjonowania firmy na każdym jej poziomie, od produkcji żywności poprzez logistykę, aż po dostępność produktów w sklepach i na naszej stronie internetowej, a także dialog z klientami.

W odpowiedzi na te wyzwania – a także oczekiwania konsumentów, którzy chcą się odżywiać lepiej – Carrefour wprowadza Act For Food. Przekłada się to na szereg konkretnych działań podejmowanych w celu poprawy jakości produktów w sklepach sieci, prowadzonych we wszystkich krajach, w których obecny jest Carrefour. Carrefour chce oferować klientom zdrowsze produkty, wytwarzane z poszanowaniem dla środowiska, produkty z gwarancją identyfikowalności i w przystępnej cenie. Wyrazem tej filozofii jest nowe hasło reklamowe sieci – Wszyscy zasługujemy na najlepsze – które oznacza najlepsze produkty, ceny i usługi dla wszystkich klientów marki Carrefour, która stara się dać z siebie to, co najlepsze.

Act for Food w Polsce

Act For Food w Polsce to komunikacja 6 działań, które zostały zrealizowane przez firmę w ramach strategii transformacji żywieniowej. Są to:

1. Zdrowa Półka – produkty dietetyczne i dla diabetyków, żywność bogata w składniki odżywcze, bio, bez laktozy i glutenu z gwarancją najniższej ceny. Już teraz dostępnych jest 1500 takich produktów.

2. Carrefour BIO w lepszej cenie – w ramach upowszechniania produktów ekologicznych, sieć oferuje 10 procent rabatu w aplikacji Mój Crrefour oraz na zakupy internetowe na 70 produktów z asortymentu Carrefour BIO.

3. Wegański wybór – 167 produktów spożywczych oraz 63 kosmetyki na bazie składników pochodzenia roślinnego, dostępnych dla wegan w Carrefour.

4. Kontrakty farmerskie – specjalne roczne umowy z polskimi dostawcami: świeże warzywa i owoce z lokalnych upraw produkowane dla sklepów Carrefour.

5. Koniec z klatką – wycofane ze sprzedaży w Carrefour Polska wszystkich jaj z chowu klatkowego do 2025 roku.

6. Jakość z natury Carrefour – produkty kontrolowane na każdym etapie produkcji, bez GMO, dostępne na wyłączność w sklepach Carrefour.

– Rozpoczynamy kampanię Act For Food, by zmieniać postawy zarówno klientów, uświadamiając ich, jak mogą lepiej się odżywiać, jak również producentów, motywując ich do dostarczania na rynek lepszych produktów. Pracujemy nad wzmocnieniem partnerstwa między naszymi pracownikami, start-upami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, aby zjednoczyć siły w obliczu zmian. Z tego również powodu angażujemy się w pomoc polskim rolnikom, oferując wsparcie dla rozwoju gospodarstw ekologicznych – powiedział Christophe Rabatel, dyrektor generalny Carrefour Polska.

– Jednym z nowych, strategicznych obszarów, w które Carrefour Polska chce się angażować w ramach transformacji żywieniowej, jest polskie rolnictwo bio. Uważamy, że do dalszego rozwoju wymaga ono wsparcia ze strony firm takich jak nasza. Dlatego Carrefour chce nawiązać długotrwałą współpracę z polskimi rolnikami, aby promować produkty lokalne i ekologiczne wśród klientów sieci – kontynuował Christophe Rabatel.

Carrefour Polska przez Fundację Carrefour wdraża granty w wysokości 800 000 zł dla rolników zainteresowanych rolnictwem ekologicznym. Projekty realizowane będą przez Fundację AgriNatura oraz Społeczny Instytut Ekologiczny. Weźmie w nich udział 25 wytypowanych gospodarstw.

Źródło: Carrefour