Rosjanie zakomunikowali w środę, że nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przedłużenia umowy zbożowej z Morza Czarnego, podczas gdy ONZ zobowiązała się dołożyć wszelkich starań, aby przedłużyć pakt przed jego wygaśnięciem 17 lipca.

– Jeszcze oficjalnie nie ogłosiliśmy tej decyzji, ogłosimy ją w odpowiednim czasie – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o umowie, która pozwala na bezpieczny eksport zboża z Ukrainy pomimo trwającego już 17 miesięcy konfliktu.

Rosja konsekwentnie twierdzi, że nie widzi podstaw do przedłużenia umowy po 17 lipca ze względu na przeszkody w jej własnym eksporcie zboża i nawozów. Ale Pieskow powiedział, że Zachód ma jeszcze czas, aby zająć się tymi problemami.

– Jest jeszcze czas na wypełnienie tej części porozumień, która dotyczy naszego kraju. Do tej pory ta część nie została sfinalizowana, w związku z czym w tej chwili niestety nie ma szczególnych przesłanek do przedłużenia tej umowy – powiedział.

W ramach umowy zbożowej z Morza Czarnego Rosja zagwarantowała bezpieczeństwo statkom ze zbożem płynącym do i z ukraińskich portów przez wody, które kontroluje.

Podpisując go w lipcu 2022 r., ONZ i Rosja podpisały również memorandum o porozumieniu, zobowiązujące ONZ do ułatwienia swobodnego dostępu rosyjskich nawozów i innych produktów do światowych rynków.

W rozmowie z dziennikarzami w Genewie, przedstawicielka ONZ ds. handlu, Rebeca Grynspan, powiedziała, że ​​obie umowy są kluczowe.

– Potrzebujemy zarówno dalszego obniżania cen, jak i stabilnych rynków żywności i nawozów na świecie. ONZ pozostaje zdecydowana dołożyć wszelkich starań na rzecz kontynuacji umów – powiedziała Grynspan

Rosja twierdzi, że aby wypełnić memorandum, należy spełnić kilka warunków, w tym ponowne przyjęcie Rosyjskiego Banku Rolnego (Rosselkhozbank) do belgijskiego międzynarodowego systemu płatności bankowych SWIFT.

Financial Times poinformował w poniedziałek, że Unia Europejska rozważa propozycję utworzenia przez bank spółki zależnej w celu ponownego podłączenia do globalnej sieci finansowej, jako zachęty dla Moskwy do przedłużenia umowy.

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zakharova odrzuciła ten pomysł we wtorek, mówiąc, że nic nie zastąpi przywrócenia pełnego dostępu Rosselkhozbanku do SWIFT.

Źródło: agencja Reutera