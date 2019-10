Cała prawda o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Oświadczenie Prezesa ARiMR

Kumulacja zadań z jaką w tym momencie mierzy się ARiMR jest niestety wynikiem wieloletnich zaniedbań poprzedników z czasów rządów PO-PSL oraz opóźnień przy wdrożeniu i rozliczeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Efektem tych zaniedbań było także późne wdrożenie obecnie rozliczanych programów w obszarze perspektywy 2014-2020, co bezpośrednio przełożyło się na kumulację naborów oraz przyjmowanych wniosków.

Naprawianie to proces – my podjęliśmy to wyzwanie

Poprzednicy nie byli np. w stanie wdrożyć systemu informatycznego do obsługi płatności bezpośrednich (do czego Polska jako kraj była zobligowana). Przykładem skutecznego zarządzania w ARiMR po 2015 roku może być wdrożenie systemu informatycznego do obsługi polskich rolników. Systemu, którego poprzednicy z PSL nie umieli bądź nie chcieli skutecznie stworzyć oraz wdrożyć przez 8 lat! Ponad 1,1 mln rolników złożyło w 2019 roku wnioski o dopłaty bezpośrednie lub obszarowe przez internet – za czasów PO-PSL było to ok. 11 tys. wniosków. Dopiero zdecydowane działania nowego kierownictwa ARiMR doprowadziły do zbudowania i wprowadzenia w życie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, osiągając przy tym oszczędności liczone w setkach milionów złotych.

Należy podkreślić, że w obecnym czasie, zaległości te są skutecznie likwidowane. Agencja z sukcesami wdraża liczne i skomplikowane programy przeznaczone dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Są to nie tylko dopłaty bezpośrednie, ale również licznie wypłacana i uruchamiana ad hoc pomoc w sytuacjach klęskowych takich jak powodzie czy susze (w ubiegłym roku ponad 2 mld zł z budżetu państwa – najwięcej w historii). Innym przykład: skuteczna walka z Afrykańskim Pomorem Świń, gdzie to właśnie ARiMR jest płatnikiem finansującym koszty walki z tą epidemią. Agencja była i jest w stanie skutecznie realizować skomplikowane programy i działania. To dzięki obecnym rządom coraz więcej środków, za pośrednictwem ARiMR, trafia na polską wieś. Kolejny przykład: pomoc przeznaczona dla rozwoju i propagowania kultury lokalnej, realizowanej przez np. Koła Gospodyń Wiejskich czy dopłaty do szkoleń i poszerzaniu wiedzy przez rolników. Agencja finansuje warte setki milionów złotych rocznie koszty industrializacji wsi poprzez modernizację gospodarstw rolnych czy pomoc przeznaczoną na rozpoczęcie działalności rolniczej.

Innowacje w rolnictwie

Kolejnymi operacjami, które są wdrażane przez ARiMR są koszty badań naukowych, wdrażania innowacji dla produkcji rolnej, tworzenia skróconych łańcuchów dostaw, dzięki którym mieszkańcy Polski mogą kupić tanią, zdrową żywność wprost od polskiego producenta.

Chcemy pracować dla polskiej wsi

Wskazane wyżej przykłady stanowią pewien wycinek. Poprzednicy zarządzający ARiMR przed 2015 rokiem doprowadzili tę instytucję do zapaści i gdyby nie zdecydowane działania kierownictwa ARiMR oraz resortów ją nadzorujących, system pomocy dla rolnictwa stałby się całkowicie niewydolny, a Polska straciłaby miliardy środków unijnych. Naprawa funkcjonowania Agencji, doprowadziła do tego, że obecnie wypłaty są realizowane, a powstałe z winy poprzedników opóźnienia skutecznie nadrabiane. Proces modernizacji Agencji ciągle trwa, przed nami jeszcze wiele ciężkiej pracy. Przykładem może być projekt pełnej informatyzacji, dzięki której uda się usunąć liczne ograniczenia administracyjne, oddziedziczone po poprzednikach, co znacznie przyśpieszy oraz ułatwi proces weryfikacji wniosków. Pierwsze sukcesy ją są widoczne – chociażby w postaci wspomnianego wcześniej systemu informatycznego, który zdobywa liczne międzynarodowe nagrody. To jego wdrożenie w 2018 roku wprowadziło nową jakość do obsługi polskich rolników, przenosząc ją w XXI w.

Słuchamy głosu beneficjentów

Chcemy pracować dla polskiej wsi. Zdarzają się błędy i niedociągnięcia. Staramy się je szybko korygować i naprawiać, bo naszym celem jest rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR jest powołana do tego, by służyć polskiej wsi – realizować zadania postawione przed nią przez państwo.

ARiMR z pokorą i powagą przyjmuje każde słowo krytyki, ważąc ich sens i zasadność. Dzięki konstruktywnej rozmowie jesteśmy w stanie lepiej słyszeć głos rolników i społeczeństwa, by ciągle zmieniać się i dostosowywać do wymogów nowoczesności.

Tomasz Nowakowski

Prezes

Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Źródło: ARiMR