Byki zdecydowanymi liderami wzrostów: Ceny bydła 28.11.2024

Kończący się miesiąc przynosi dalsze podwyżki cen skupu bydła mięsnego, a na rynku wyróżnia się szczególnie jedna kategoria, czyli byki, które drożeją zarówno w rozliczeniu w wadze żywej jak i w rozliczeniach poubojowych. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 28.11.2024?

Trend wzrostowy w notowaniach cen bydła jest cały czas dobrze widoczny i szczególnie w przypadku byków zakłady podnoszą stawki, choć mniejsze podwyżki są również widoczne w pozostałych kategoriach. Zwyżkom cen sprzyja cały czas dobry popyt eksportowy i rosnące w całej UE ceny bydła.

Nie jest jeszcze do końca jasna sytuacja z umową z krajami Mercosour, ale dołączenie Polski do grupy krajów przeciwnych umowie może skutecznie zablokować jej podpisanie i tym samym oddalenie groźby napływu taniej wołowiny z Ameryki Południowej, ale na ostateczne efekty trzeba będzie jeszcze poczekać.

Większym problemem może być pojawienie się w Polsce choroby niebieskiego języka, choć jak usłyszeliśmy w firmach skupowych, na ten moment jest to jedynie odosobniony przypadek na Dolnym Śląsku i aby wpłynął on mocno na ceny, to choroba musiałaby się rozlać na dużo większy rejon kraju. Niemniej jednak trzeba na pewno tą sytuację monitorować, bo może, choć nie musi ona mieć w przyszłości przełożenie na ceny.

Ceny na dzień 28.11.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,4 zł netto/kg

– jałówki 7,3 -13,4 zł netto/kg

– krowy 4,9 – 11 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,5 – 22,5 zł netto/kg

– jałówki 17,4 – 22 zł netto/kg

– krowy 13,6- 20,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.