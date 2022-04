Byk wpadł do szamba, na ratunek ruszyli strażacy

W nietypowej akcji brali 23 kwietnia udział strażacy z komendy w mazowieckich Łosicach. Dotarło do nich zgłoszenie o 350-kilogramowym byku, który w miejscowości Myszkowice… wpadł do szamba i nie mógł się z niego samodzielnie wydostać.

Przed przybyciem zastępów gospodarz wypompował nieczystości ze zbiornika w celu ułatwienia działań i nie dopuszczenia do utonięcia zwierzęcia. Następnie przy pomocy pił tnących wykonano w betonowym zbiorniku otwór umożliwiający dostęp do byczka i podjęcie próby jego oswobodzenia. Dotarcie do czworonoga było jednak utrudnione ze względu na ciasny i ciemny zbiornik na nieczystości, więc dzięki kreatywności ratowników i dostępnej na miejscu ładowarce teleskopowej stworzono swego rodzaju uprząż skonstruowaną z węży pożarniczych i w ten sposób wyciągnięto zwierzę na powierzchnię. Byk został przekazany lekarzowi weterynarii, który przybył na miejsce zdarzenia.

Paweł Palica