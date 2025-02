Bydło do opasu. Termin zgłoszenia w IRZplus wydłużony

Rolnicy posiadający było do opasu mają więcej czasu na jego zgłoszenie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wydłużeniu terminu w systemie IRZplus dla określenia przeznaczenia bydła do opasu.

Termin zgłoszenia

Rolnicy wnioskujący o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów mają czas na dopełnienie omawianej formalności do 14 marca 2025 r.

Jak wskazuje MRiRW, dzięki wydłużeniu terminu przeznaczenia bydła do opasu rolnicy dostaną płatności do bydła, które było objęte Dobrostanem opasów i praktyką podwyższającą poziom jego dobrostanu, a dotychczas nie zostało zgłoszone.

Przeczytaj także: Dobrostan zwierząt 2023–2027: Co musisz wiedzieć, aby otrzymać dopłaty?

Termin zgłoszenia bydła, a płatności dobrostanowe

Ponadto resort rolnictwa podaje, że do płatności dobrostanowych po zmianie terminu zostanie zakwalifikowane bydło:

poddane ubojowi do 14 marca 2025 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu,

sprzedane do 14 marca 2025 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu. Rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów powinien złożyć do ARiMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.

Przeczytaj także: Dopłaty do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich. Kiedy można składać wnioski o wsparcie?

Przeczytaj także: Bez szkolenia nie dostaniesz dopłat za ekoschemat Dobrostan zwierząt

Określenie przeznaczenia bydła do opasu

Przy okazji wydłużenia terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu, resort rolnictwa przypomina, jak to zrobić. Zgłoszenia przeznaczenia bydła do opasu w systemie IRZplus można dokonać, wybierając jeden z kierunków użytkowania:

mleczny do opasu;

mięsny do opasu;

do opasu.

Źródło: MRiRW