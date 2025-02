Bydła dalej brakuje więc ceny dalej nieznacznie w górę: Ceny bydła 20.02.2025

W związku z tym, że podaż bydła rzeźnego kolejny już tydzień nie nadąża za popytem to na chwilę obecną nie ma mowy o żadnych obniżkach, a ceny dalej nieznacznie wzrastają. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 20.02.2025?

Tak dobrych stawek jak obecnie na tym rynku nie notowano już bardzo dawno. Z racji tego, że znakomita większość krajowej wołowiny trafia na eksport, a popyt na to mięso jest na Zachodzie cały czas bardzo duży, to w obliczu słabych dostaw ceny nie spadają.

Co prawda w danych Ministerstwa Rolnictwa publikowanych z pewnym opóźnieniem widać nieznaczne spadki, ale dotyczą one okresu od 3 do 9 lutego br. i faktycznie nastąpił wówczas niewielki (o 0,6 proc.) tygodniowy spadek cen zakupu bydła rzeźnego, do 11,23 zł/kg., ale i tak żywiec wołowy był o 4 proc. droższy niż przed miesiącem oraz o 14,5 proc. droższy niż przed rokiem.

Niemniej jednak tamte spadki są już za nami, a kolejny tydzień na polskim rynku pokazuje dalsze wzrosty cen zwłaszcza w rozliczeniach poubojowych.

Ceny na dzień 20.02.2025 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 9 – 14,9 zł netto/kg

– jałówki 7,5 -14 zł netto/kg

– krowy 5 – 11,3 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 19 – 24 zł netto/kg

– jałówki 18 – 23 zł netto/kg

– krowy 14- 21,7 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 10 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.