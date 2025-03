Buraki cukrowe – Jak uzyskać wsparcie do produkcji?

Jak uzyskać wsparcie dochodów związanych z produkcją do buraków cukrowych w 2025 roku? W artykule przedstawiamy warunki ubiegania się o dopłaty w ramach PS WPR 2023 – 2027 oraz wysokość stawek płatności do buraków cukrowych.

Jaki jest cel płatności?

Płatność do buraków cukrowych ma zapewnić rolnikom stabilność dochodów oraz poprawić konkurencyjność. A także wesprzeć utrzymanie i rozwój produkcji tego surowca, zapewniając ciągłość jego dostaw.

Limit środków publicznych w naborze do buraków cukrowych 2025

ARiMR na rok 2025, w ramach interwencji I.5.5 Wsparcie dochodów związanych z produkcją do buraków cukrowych, przeznaczyła 316,52 mln PLN.

Warunki wsparcia dochodów do produkcji – Komu przysługuje?

O wsparcie dochodów do produkcji – do buraków cukrowych mogą ubiegać się rolnicy, którzy zawrą odpowiednią umowę dostawy z:

Grupą producentów rolnych, której są członkami.

Organizacją producentów, której są członkami.

Zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której rolnicy są członkami.

Przy czym, umowa dostawy musi określać powierzchnię użytków rolnych, na której rolnik zobowiązuje się uprawiać buraki cukrowe, oraz ilość surowca, który następnie dostarczy do podmiotu.

Natomiast podmiot, w ramach zawartej umowy, zobowiązuje się odebrać buraki w umówionym terminie, zapłacić za nie ustaloną cenę i przeznaczyć je na produkcję cukru.

Co ważne, umowę może zawrzeć również współmałżonek rolnika lub co najmniej jeden ze współposiadaczy użytków rolnych, do których rolnik wnioskuje o płatność.

Minimalna powierzchnia upraw – Warunek konieczny płatności

Warunkiem niezbędnym, aby rolnik mógł wnioskować o wsparcie dochodów związanych z produkcją buraków cukrowych, jest minimalna powierzchnia działki rolnej, na której będą one uprawiane, wynosząca 0,1 ha.

Natomiast płatność przyznawana jest do powierzchni użytków rolnych, na której rolnik uprawia buraki cukrowe. Ale nie większej, niż powierzchnia określona w umowie z podmiotem.

Wniosek o płatność do buraków cukrowych

Rolnik, który ubiega się o wsparcie dochodów do produkcji buraków cukrowych, załącza do wniosku kopię umowy z podmiotem. Przy czym musi być ona potwierdzona przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR.

Ile wynosi dopłata do buraków cukrowych?

Stawka podstawowych płatności bezpośrednich do buraków cukrowych za rok 2024 wyniosła 1 253,34 zł/ha. Natomiast w 2023 była to kwota 1 391,96 zł/ha.

Podsumowując, czy tegoroczna stawka dopłat do buraków cukrowych sprosta wysokim kosztom produkcji? Otóż ostateczną wysokość stawki na 2025 rok ministerstwo poda jesienią. Tymczasem, jak wynika z najnowszej kalkulacji przedstawionej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, suma kosztów produkcji 1 ha buraka cukrowego, wynosi obecnie 12 039,43 zł. Tak więc bez odpowiednich dopłat produkcja buraków cukrowych może stać się mniej opłacalna, co z kolei wpłynie na konkurencyjność tego sektora.