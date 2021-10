Buraczane żniwa. Przewidywane plony mniejsze niż w ubiegłym roku

Według Głównego Urzędu Statystycznego zbiory buraków cukrowych wyniosą w tym roku w naszym kraju około 15,0 mln ton ,czyli będą na poziomie roku ubiegłego. Natomiast wysokość plonów buraków cukrowych oszacowano niżej od ubiegłorocznych o ok. 1% – na poziomie 600 dt/ha.

– Przebieg warunków pogodowych w okresie od wiosny (pomimo wiosennych chłodów) do połowy września sprzyjał na ogół wegetacji buraków cukrowych. Intensywne opady deszczu w sierpniu doprowadziły rejonami do nadmiernego uwilgotnienia gleby na plantacjach buraka, a lokalnie także do podtopień. Nadmierne uwilgotnienie gleby w końcowej fazie wegetacji powoduje przyrost masy korzeni buraków cukrowych, ale też spadek polaryzacji i utrudniony zbiór. Ogólnie jednak stan plantacji buraków cukrowych jest dobry (choć regionalne zróżnicowany z uwagi na nierównomierny rozkład opadów,) i pozwala na uzyskanie dość wysokich plonów – informuje Artur Łączyński, dyrektor departamentu Rolnictwa GUS.

Jak podaje GUS, obsada roślin wynosiła około 96 tys. sztuk na 1 ha powierzchni. Powierzchnia uprawy buraków cukrowych jest w tym roku większa od ubiegłorocznej o ok. 2% i wynosi około 0,25 mln ha.