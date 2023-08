Bułgaria: Import z Ukrainy opcją nie do przyjęcia 

Bułgarskie Krajowe Stowarzyszenie Producentów Zbóż zdecydowanie odrzuca możliwość zniesienia zakazu importu zbóż z Ukrainy po 15 września. Jest to dla nich opcja nie do przyjęcia.

Bułgarscy rolnicy nie sprzedali jeszcze ok 700 000 ton słonecznika z ubiegłorocznych zbiorów – informuje Ilja Prodanow, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Producentów Zbóż w wywiadzie z 22 sierpnia dla Agri.bg. W tym sezonie Bułgarzy spodziewają się zebrać 2,2 mln. ton słonecznika, co w zupełności powinno wystarczyć na zaspokojenie krajowego przetwórstwa co najmniej do przyszłego lata. Zupełnie co innego twierdzą bułgarscy producenci olejów roślinnych i produktów naftowych, którzy uważają, że “import z Ukrainy jest na obecnym etapie jedyną możliwością dostarczenia słoneczników po cenach rynkowych”. W opinii bułgarskiego Związku Producentów Olejów Roślinnych i Przetworów Olejowych, “w przyszłości Bułgaria doświadczy także systemowych niedoborów roślin oleistych własnej produkcji, ze względu na stale rosnące moce przetwórcze w kraju, które w tej chwili wynosiły 3,5 mln ton rocznie do produkcji oleju i 1 mln ton do produkcji słonecznika bielonego. Z tego powodu Związek oczekuje uwolnienia po 15 września importu z Ukrainy czterech zbóż.

Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Zbóż twierdzi, że zniesienie embarga spowoduje falę bankructw rolników bułgarskich.

– Bułgarscy rolnicy znajdują się pod ogromną presją związaną z szeregiem wyzwań. Z jednej strony wysokie koszty produkcji i niska cena skupu, z drugiej pogarszające się warunki klimatyczne, które prowadzą do zmniejszenia plonów – mówi Ilja Prodanow , cytowany przez Grain.bg . – Jeśli zdecydujemy się na opcję przed wprowadzeniem zakazu, zostaniemy po prostu zbombardowani ukraińskim słonecznikiem. W tym roku wszystkie wysiłki producentów rolnych na Ukrainie skupiają się na słoneczniku, ponieważ ma on najniższy koszt w przeliczeniu na akr. Tamtejsi producenci spodziewają się prawie 14 milionów ton produkcji.

Prodanow dodaje, że poziom mocy przetwórczych bułgarskich zakładów w wys. 3,5 mln. ton nigdy nie został osiągnięty niezależnie od tego, czy był import z Ukrainy. Nawet gdyby Związek Producentów Olejów miał rację, to bułgarska krajowa produkcja plus zapasy z poprzedniego sezonu dadzą ok. 3 mln. ton, a więc import będzie konieczny dopiero latem przyszłego roku. Dlatego przede wszystkim bułgarscy rolnicy powinni dostać szansę sprzedaży swoich plonów, a zakończenie zakazu importu czterech towarów rolnych z Ukrainy jest opcją nie do przyjęcia