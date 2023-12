Budowa zbiornika na gnojowicę w sądzie – władze miasta skarżą władze państwa, a rolnicy mają problem

Konflikty pomiędzy rolnikami a miastowymi nie są charakterystyczne dla Polski. Portal Agrarheute opisuje sprawę, w której budowa zbiornika na gnojowicę jest przedmiotem sporów sądowych.

Rolnik Marius Steiner chce mieć gdzie składować gnojowicę. Wraz ze swoimi kolegami Thomasem Knoch i Matthiasem Kempf zdecydował o budowie głębokiego zbiornika, tak się jednak składa, że ma gospodarstwo w pobliżu dzielnicy Blumenrod miasta Rödental w rejencji Górna Frankonia (Bawaria).

Sprawa ciągnie się od ponad 3 lat. Ponieważ przechowywanie gnojowicy jest ściśle regulowane ze względu na emisje i ochronę wód gruntowych, a wymagania dotyczące przechowywania są wysokie, Steiner złożył wniosek o pozwolenie na budowę zbiornika. Było to w maju 2020 r. Miasto odrzuciło ten wniosek.

W odpowiedzi na to rolnicy założyli spółkę cywilną (GbR) i w lutym 2021 roku złożyli nowy wniosek budowlany. Ponownie władze Rödental, obawiając się, że ze zbiornika będzie chciało korzystać więcej rolników, odrzuciło wniosek w czerwcu.

Sprawa trafiła do starostwa powiatowego w Coburgu jako organu zezwalającego. Starostwo wydało zezwolenie w lipcu, ale jednocześnie badania gleby wykazały, że zbiornik nie może być tak głęboki, jak planowano, ze względu na wyższy, niż przypuszczano, poziom wód gruntowych.

Rolnicy postanowili więc, że zbiornik będzie wyższy, niż planowano, ale to znów musiało zostać zatwierdzono przez władze miasta. Te oczywiście nie wydały zezwolenia, ale znów zgodziło się starostwo. Rolnicy zaczęli budowę, a sprawa trafiła do sądu – tym razem władze miasta skarżą władze państwowe o to, że zezwolenie jest niezgodne z prawem.

Jak pisze Agrarheute, “młyny biurokracji mielą dalej”. Sąd administracyjny powinen był wydać decyzję w listopadzie br., ale sprawę przełożono na I kw. 2024 r. Rolnicy więc budują, ale nie wiadomo, czy nie będą musieli wszystkiego zdemontować i zasypać.