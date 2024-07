Brytyjscy naukowcy stwierdzili, że skutki intensyfikacji rolnictwa mogą przyczynić się do ryzyka nowych chorób zakaźnych. W raporcie wskazano również, że intensyfikacja prowadzi do „mieszanego krajobrazu”, co tworzy „najgorszy z możliwych światów pod względem ryzyka EID”.

Brytyjscy naukowcy ostrzegają

Zespół badawczy, w skład którego weszli przedstawiciele kilku brytyjskich uniwersytetów i instytutów, przeprowadzili pod przewodnictwem Uniwersytetu w Exeter badanie sponsorowane przez Wellcome Centre for Cultures and Environments of Health i Wellcome Trust. Efektem tego badania było stwierdzenie, że intensyfikacja rolnictwa może przyczynić się do pojawienia się kolejnych pandemii.

Intensywna uprawa roli to ryzyko pandemii

– Mitem założycielskim intensywnego rolnictwa jest to, że oddzielamy zwierzęta gospodarskie od dzikich, a tym samym eliminujemy ryzyko przenoszenia między nimi chorób. (…) farmy istnieją w realnym świecie, więc budynki i ogrodzenia mogą zostać uszkodzone, dzikie zwierzęta, takie jak szczury lub dzikie ptaki, mogą dostać się do środka, a pracownicy przemieszczają się. (…) ryzyko pandemii, jakie niesie ze sobą intensywna uprawa roli, jest niepokojące – stwierdza się w raporcie z badania.

Bezpieczeństwo sanitarne nic nie da

Na przykład europejskie budynki gospodarcze mogą być stare i kosztowne w utrzymaniu, duże gospodarstwa w USA to zazwyczaj otwarte betonowe konstrukcje pokryte siatką (żeby uniknąć konieczności używania klimatyzacji), a na obszarach subtropikalnych bezpieczeństwo biologiczne jest równoważone z potrzebą ograniczenia przegrzania zwierząt.

– Zwiększenie bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwie, standaryzacja i wydajność produkcji zwierzęcej nie są panaceum na osiągnięcie środowiska wolnego od chorób. Zamiast tego musimy ponownie rozważyć społeczno-kulturowe skutki intensyfikacji produkcji zwierzęcej na zdrowie planety, zrównoważony rozwój środowiska i kwestie dobrostanu zwierząt – twierdzą brytyjscy naukowcy.

Zaangażowane badania dla zielonej przyszłości

Badanie, którego efektem jest raport opublikowany na stronie Royal Open Society, przeprowadził zespół naukowców z kilku brytyjskich uniwersytetów i instytutów, pod przewodnictwem Uniwersytetu w Exeter. Sponsorami badania był m.in. Wellcome Centre for Cultures and Environments of Health.

Sponsor badania, Wellcome Centre for Cultures and Environments of Health, jest zaangażowany w zaangażowane badania, których celem jest tworzenie dobrego samopoczucia. Jest też zaangażowany “w walkę z rasizmem, seksizmem, niepełnosprawnością i klasizmem”.

Hasło przewodnie Uniwersytetu w Exeter to: Zielona przyszłość, zdrowsza przyszłość, sprawiedliwsza przyszłość. Na uniwersytecie działa Zespół ds. Zaangażowania Społeczności, który m.in. angażuje się w pomoc studentom wyprowadzającym się z akademików, by “zmniejszyć stres związany z przeprowadzką”…