Brony wirnikowe z Indii w atrakcyjnych cenach. Do ciągników o mocach od 35 do 280 KM

Indyjski producent maszyn rolniczych Shaktiman “rozpycha” się na rynku coraz bardziej. Świadczy o tym obecność nie tylko na zeszłorocznej Agritechnice. Maszyny tej marki mogliśmy oglądać także podczas tegorocznego Agro Show, a znaczącą ich reprezentację stanowiły brony wirnikowe.

Brony wirnikowe do zagonków i dużych pól

Gama tego typu maszyn jest w ofercie producenta z Indii bardzo szeroka, począwszy od lekkich maszyn z serii SRP Light przez maszyny SRP aż po najcięższe modele MP. Szerokości robocze zawierają się w przedziale od 0,75 m (w tym przypadku zapotrzebowanie na moc rozpoczyna się od 35 KM) do nawet 6 metrów; ta maszyna potrzebuje konkretnego konia pociągowego, bowiem przeznaczona jest do pracy z ciągnikami o mocy ok. 250-280 KM.

Elementy robocze ze stali borowej, malowanie proszkowe, przekładnie oparte na kołach zębatych pracujące w kąpieli olejowej – to główne cechy konstrukcji z Indii. Większe maszyny składane są do szerokości transportowej za pomocą siłowników hydraulicznych z blokadami. Za bezpieczeństwo dodatkowo odpowiada specjalny pałąk.

– 3 lata już sprzedajemy maszyny Shaktimana. Nie mieliśmy ani jednej reklamacji, ani takiej gwarancyjnej. Nie było problemów – zachwala maszyny Vadim Hrycaj z firmy Kracik Spytkowice, importera maszyn Shaktiman.

Agregat uprawowo-siewny? Proszę bardzo

Często bywa tak, że maszyny docierające z egzotycznych krajów trzeba dostosować do lokalnych warunków. Nie inaczej jest w tym przypadku; aż się prosi bowiem, aby na “plecach” mniejszych modeli można było zawiesić siewnik. I faktycznie taka możliwość jest.

Firma Kracik oferuje bowiem do bron wirnikowych Shaktimana o szerokościach od 2,25 do 3 m wyprodukowane już w Polsce hydropaki, które z powodzeniem poradzą sobie np. z siewnikami o masie do 1 tony.

Ile to kosztuje?

Za bronę wirnikową o szerokości roboczej 2,5 m wyposażoną w wałek ze sprzęgłem zapłacimy 25,5 tys. zł brutto. Za hydropak trzeba dopłacić 5,5 tys zł. Maszyna 3-metrowa to koszt 31,5 tys. zł. Za składaną maszynę o szerokości 5,5 m należy zapłacić już 145 tys. zł brutto.

Maszyny Shaktimana należą do konkurencyjnych cenowo. Ich serwisowanie zapewnia firma Kracik, a najważniejsze części zamienne, takie jak zęby (60 zł/szt.) dostępne są od ręki.