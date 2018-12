Brexit: trzeba utrzymać status quo

Copa i Cogeca 6 grudnia przyjęły stanowisko w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, nawołując Wielką Brytanię do pozostania na jednolitym rynku i w unii celnej.

Wielka Brytania jest importerem netto produktów rolno-spożywczych o wartości 57 mld euro i jest kluczowym krajem w UE, o w pełni zintegrowanych zasadach i gospodarce. 70-99% produktów rolnych przywożonych do Zjednoczonego Królestwa pochodzi z UE. Handel dotyczy głównie sześciu państw członkowskich UE: Irlandii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Belgii i Holandii. Handel produktami rolnymi jest również ważny dla Zjednoczonego Królestwa, gdyż 60% eksportu produktów rolno-spożywczych ze Zjednoczonego Królestwa (wołowina, jagnięcina, drób, produkty mleczne, zboża) wartego 11 mld funtów trafia do UE.

– Ze względu na duży stopień integracji handlu Brexit dotknie rolników i przedsiębiorstwa rolne po obydwu stronach. Dlatego też kluczowe znaczenie ma ograniczenie zakłóceń w handlu, tak by rolnicy nie płacili dwa razy za Brexit. Potrzebujemy kompleksowej umowy handlowej, która utrzyma Wielką Brytanię na jednolitym rynku i w unii celnej, by wolny handel był możliwy i by zminimalizować pozataryfowe bariery handlowe. Jeśli to nie będzie możliwe do osiągnięcia, UE i Zjednoczone Królestwo powinny skupić się na znalezieniu nowych układów celnych, które ułatwiłyby dalsze prowadzenie jak najbardziej niezachwianej wymiany handlowej przy jednoczesnym zachowaniu integralności unijnego jednolitego rynku. Negocjacje w sprawie Brexitu nie powinny zostać zamknięte do momentu umożliwienia beztaryfowej wymiany handlowej między UE i Zjednoczonym Królestwem – mówi Joachim Rukwied, przewodniczący Copa.

– Należy jak najszybciej wypracować i uzgodnić rozwiązania przejściowe utrzymujące status quo, by rozwiać niepewność przed jaką stają rolnicy i ich spółdzielnie. Należy znaleźć sposób na utrzymanie aktualnego budżetu wspólnej polityki rolnej (WPR), która obecnie stanowi niecały 1% wydatków publicznych rządów UE, a w zamian gwarantuje zaopatrzenie w żywność wysokiej jakości i utrzymuje różnorodność biologiczną, wzrost gospodarczy i zatrudnienie –dodaje Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca