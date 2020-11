Brazylia zezwala na import genetycznie zmodyfikowanej soi i kukurydzy

Jak informuje portal mercopress.com, Brazylia wydała instrukcję protokołu, która legalnie zezwala na przywóz genetycznie zmodyfikowanej soi i kukurydzy ze Stanów Zjednoczonych w czasie, gdy Brazylia ma do czynienia z niskimi zapasami i rekordowymi cenami tych produktów.

Według biura prasowego Ministerstwa Rolnictwa instrukcja normatywna uznaje równoważność produktów modyfikowanych genetycznie między Brazylią a Stanami Zjednoczonymi.

Norma ma na celu wyeliminowanie niepewności co do importu z USA, gdzie według ekspertów istnieją produkty transgeniczne, które nie zostały jeszcze zatwierdzone w Brazylii. USA stały się potencjalnym dostawcą zbóż do Brazylii, która boryka się z niedoborem soi, głównie ze względu na wysoki eksport do Chin oraz w obliczu wysokiego popytu krajowego.

Ponadto rząd brazylijski wyzerował w zeszłym miesiącu cła importowe na te zboża z krajów spoza Mercosuru (Wspólny Rynek Południa zrzeszający kraje Ameryki Południowej).

Reguła została opublikowana 4 listopada, w tym samym tygodniu, w którym Stany Zjednoczone potwierdziły eksport 30 000 ton soi do Brazylii.

Oczekuje się jednak, że import soi do Brazylii będzie większy od partnerów Mercosuru. Według danych rządowych od stycznia do września import soi do Brazylii wyniósł 528 000 ton. Dane te wskazują na Paragwaj jako największego dostawcę, z 521 000 tonami. W ubiegłym roku brazylijski import wyniósł zaledwie 144 000 ton.