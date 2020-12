Brazylia sprzedała z góry 56,5% swoich nasion soi za sezon 2020/21

Brazylijscy rolnicy sprzedali 56,5% swoich zbiorów soi z wyprzedzeniem do 4 grudnia, podała firma konsultingowa Safras & Mercado w zeszłym piątek. Biorąc pod uwagę, że zbiory w Brazylii szacuje się w tym sezonie 133,517 milionów ton nasion oleistych, ilość zakontraktowanej soi wynosi szacunkowo 75,403 milionów ton.

W listopadzie było niewiele transakcji, ale przedsprzedaż jest znacznie powyżej średniej – informuje portal Safras & Mercado.

W tym czasie w zeszłym sezonie sprzedaż ta stanowiła 37,8% szacowanych zbiorów, a średnia historyczna to 34,5%.

Na rynku krajowym Brazylii pozostało bardzo mało nasion soi z poprzedniego sezonu, co skłoniło ten kraj do uciekania się do importu soi w 2020 r. Jako eksporter netto żywności, Brazylia sprzedała ogromne ilości do Chin i pozostało jej niewiele do użytku wewnętrznego w okresie pomiędzy zbiorami.

Szacuje się, że rolnicy mają tylko 1,4 miliona ton, którymi mogą handlować z produkcji z poprzedniego sezonu.

Według danych rządowych Brazylia zaimportowała 625 000 ton soi w ciągu pierwszych 10 miesięcy roku, najwięcej od 2003 r., Przy czym większość pochodzi z sąsiedniego Paragwaju.