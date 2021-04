Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF: nowe przepisy dotyczące ASF mogą spowodować paraliż w branży

W związku z planowanym wejściem w życie w dniu 21 kwietnia 2021 r. projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF wnioskuje o wprowadzenie okresu przejściowego do końca grudnia 2021 roku.

Według Porozumienia wprowadzenie przepisów rozporządzenia do natychmiastowego stosowania od dnia 21 kwietnia 2021 r. może wywołać paraliż branży zarówno po stronie producentów trzody chlewnej, jak i przetwórców. Zagrożenie dotyczy możliwości pozrywania łańcuchów dostaw, co spowoduje z jednej strony trudności w zbyciu żywca i obrocie zwierzętami hodowlanymi w strefach I, II, III oraz spadek cen skupu na terenach ASF, a z drugiej brak zaspokojenia potrzeb surowcowych przetwórstwa, wzrost cen żywca w strefie białej i zwiększony import. Rozwarstwienie cen żywca wieprzowego w strefach ASF oraz spadek cen materiału hodowlanego w porównaniu ze strefą wolną od choroby nie będzie służyło rozwojowi branży i może doprowadzić do likwidacji wielu gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.

– Do tej pory podział gospodarstw na część czystą i brudną został wprowadzony na dużych profesjonalnych fermach. Liczba gospodarstw, które wdrożyły dobrowolne zaawansowane zasady bioasekuracji opracowane przez GIW/POLPIG/POLSUS, aby uzyskać odstępstwo od badań krwi przed wysyłką świń, jest niewielka. Mniejsze gospodarstwa z wielkim trudem dostosowały się do minimalnych zasad bioasekuracji wymaganych przez prawo krajowe. Do tej pory nie udało się wprowadzić skutecznych ogrodzeń w wielu gospodarstwach utrzymujących świnie. Wydzielenie w gospodarstwie części czystej i brudnej, choć jest podstawową zasadą kontroli zabezpieczenia epizootycznego, nie było do tej pory wymagane przepisami prawa – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej.

Zdaniem organizacji rolniczych wchodzących w skład Porozumienia, wprowadzenie nowych przepisów unijnych od dnia 21 kwietnia br. przyczyni się do wielu problemów związanych z przemieszczaniem świń ze stref I, II, III. Brakuje wytycznych zarówno dla hodowców i producentów trzody chlewnej, którzy będą przygotowywali plany bezpieczeństwa biologicznego (załącznik II pkt (i) do Rozporządzenia ), jak i dla powiatowych lekarzy weterynarii, którzy będą podejmowali decyzję o przemieszczaniu świń na podstawie nowych przepisów.

W naszym przekonaniu bez wprowadzenia okresu przejściowego, w którym będą obowiązywać nadal obecne przepisy, istnieje wysokie zagrożenie zablokowania możliwości przemieszczania zwierząt, a tym samym obrotu i sprzedaży żywca – podsumowuje Dargiewicz.