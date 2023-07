Brak popytu wpływa na spadek cen pszenicy, a poprawa pogody ciągnie w dół ceny kukurydzy

Środa upłynęła pod znakiem obniżek cen zbóż i oleistych na światowych giełdach. Kraje afrykańskie i azjatyckie wstrzymują się z przetargami na pszenicę, a coraz bardziej korzystne warunki pogodowe m.in. w USA powodują spadki cen kukurydzy.

Na paryski Matifie cena pszenicy spadły w kontraktach na wrzesień o 8,25 EUR/t do 253,5 EUR/t, zaś w Chicago aż o 40,25 ct/bu do 720 ct/bu (239 EUR/t). To m.in. wynik lepszych niż się spodziewano zbiorów a USA, ale także braku popytu na światowym rynku; główni importerzy pszenicy nie śpieszą się z przetargami. Dziś w Petersburgu odbywa się szczyt Afryka-Rosja. Rosjanie proponują przede wszystkim krajom Afryki Północnej sprzedaż ziarna i nawozów poniżej cen światowych, jednocześnie próbując przekonać je o winie Zachodu w negocjacjach dotyczących umowy zbożowej.

Zbiory pszenicy w Indiach szacowane są na 108 mln ton wobec 113,5 szacowanych jeszcze w lipcowym WASDE. W Kanadzie zbiory mają być większe niż prognozowano, o 0,8 mln ton i wynieść 35,8 mln ton. We Francji mają z kolei wynieść 34,82 mln ton, czyli o 3,3% więcej r/r.

Cena rzepaku spadła wczoraj w Paryżu o 3 EUR/t do 757,5 EUR/t, a kukurydzy o 3,75 EUR po 243 EUR/t (w Chicago o 17 ct do 548,25 ct/bu (195 EUR/t) w kontraktach na grudzień). To przede wszystkim wynik spodziewanych w najbliższych dwóch tygodniach opadów w pasie kukurydzianym. W RPA produkcja kukurydzy ma wynieść 16,4 mln ton wobec 15,5 mln ton rok temu.

Źródło: Kaack