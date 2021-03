Brak płatności przejściowej z ONW przez najbliższe dwa lata. Co minister odpowie rolnikom?

Dlaczego krajowe przepisy nie uwzględniają kontynuowania przez najbliższe 2 lata wypłacania płatności przejściowej dla rolników gospodarujących na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, tzw. ONW – pytają ministra rolnictwa producenci rolni z Podlasia.

Taką możliwość, jak podkreśla Podlaska Izba Rolnicza, dopuszcza Rozporządzenie UE nr 2020/2220 ustanawiające niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 i 2022.

– Na mocy tego rozporządzenia zmianie uległ zapis art.31 ust.5 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr1305/2013 i otrzymał brzmienie: „ W latach 2021 i 2022 w odniesieniu do programów, które zostały przedłużone zgodnie z art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220, w przypadku gdy państwa członkowskie nie przyznały płatności degresywnych na maksymalny okres czterech lat do roku 2020, mogą one podjąć decyzję o dalszym dokonywaniu tych płatności do końca 2022 r., ale przez okres nieprzekraczający łącznie czterech lat. W takim przypadku płatności w latach 2021 i 2022 nie mogą przekraczać 25 EUR na hektar – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

Przysłowie staropolskie mówi, że kto ma głowę na karku, zarobi na czapkę. W tym przypadku okazało się, że rolnicy dbając o swoje interesy lepiej znają unijne przepisy od ministerialnych urzędników. Co odpowie im minister?

Może warto, aby kierując najważniejszym działem gospodarki naszego kraju pamiętał maksymę perskiego filozofa i uczonego Awicenny: ,,Aby poznać cokolwiek, trzeba najpierw poznać tego przyczynę”.