Brak OC ciągnika lub przyczepy. Jakie kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia? Porady prawne

Każdy rolnik, który posiada w swoim gospodarstwie ciągnik lub przyczepę jest zobowiązany, jak każdy posiadacz pojazdu samochodowego, wykupić polisę OC zarejestrowanego pojazdu. Najczęściej zawiera się ją na okres 1 roku, natomiast w niektórych przypadkach polisy zawierane są na okresy krótsze (np. w związku z przeznaczeniem danego pojazdu na sprzedaż).

Z reguły o zbliżającym się końcu terminu obowiązywania polisy OC (wraz z ofertą na nowy okres rozliczeniowy) powiadomi nas ubezpieczyciel. Tak będzie chociażby w sytuacji, w której pojazd znajduje się w gospodarstwie od kilku lat u tego samego właściciela. Nawet jeśli przegapimy termin i nie zdecydujemy się na zmianę dotychczas obowiązującej oferty, ulegnie ona odnowieniu i automatycznie przedłuży się na warunkach proponowanych przez ubezpieczyciela.

Co innego w przypadku kiedy ostatnie tygodnie (dni) obowiązywania polisy OC zbiegną się ze zmianą właściciela pojazdu. W tej sytuacji właściciel będzie zobowiązany do dopilnowania, aby nowy nabytek posiadał ważną polisę ubezpieczenia OC. W przeciwnym razie może narazić się na dotkliwą karę finansową.

Wysokość opłat z tytułu braku zawarcia umowy ubezpieczenia OC reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Kary finansowe wymierzane są przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, tj. organ odpowiedzialny za nadzór nad systemem ubezpieczeń komunikacyjnych. Co warte podkreślenia to fakt szczelności ww. systemu – praktycznie każdy przypadek uchybienia terminu zawarcia umowy ubezpieczenia OC prędzej czy później kończy się wezwaniem do zapłaty. Tytułem przykładu – od marca do końca lipca 2020 r. liczba ujawnionych przypadków przerw w obowiązkowym ubezpieczeniu wyniosła o 52 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W przypadku właścicieli ciągników rolniczych i przyczep, wysokość kary będzie uzależniona od okresu pozostawania posiadacza takiego pojazdu bez ochrony ubezpieczeniowej i wynosi odpowiednio (w 2021 r.):

do 3 dni braku ubezpieczenia OC – 186 zł,

od 4 do 14 dni braku polisy OC – 465 zł,

powyżej 14 dni braku polisy OC – 930 zł.

Warto tym samym zadbać o terminowe zawarcie (ew. przedłużenie) umowy ubezpieczenia OC przyczepy lub ciągnika rolniczego. Brak spełnienia tego obowiązku będzie wiązał się z zobowiązaniem do uiszczenia kary pieniężnej. Co prawda w szczególnych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może całkowicie (bądź w części) odstąpić lub zmniejszyć wysokość kary, ew. przesunąć termin płatności lub rozłożyć ją na raty, niemniej tego typu sytuacje należą do rzadkości.

Mec. Klaudia Podgórna-Starszyk, Kancelaria Krzeszewski & Partnerzy