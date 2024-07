Brak kursu na prasę może mieć poważne konsekwencje. Kiedy trzeba taki mieć?

Obecnie mnogość nowoczesnych maszyn w rolnictwie sprawia, że na wiele z nich wymagane jest odpowiednie przeszkolenie, które będzie potwierdzone certyfikatem. Jest to istotne z kilku względów i dotyczy m.in. pras rolniczych, o czym piszemy w niniejszym artykule.

Przepisy regulujące konieczność zdobycia uprawnień na prasy, czyli maszyny współpracujące z ciągnikiem są mocno nieprecyzyjne, w przeciwieństwie do chociażby tych które dotyczą maszyn samobieżnych takich jak np. kombajny czy sieczkarnie samojezdne.

Dodatkowo wokół kursów na operatorów pras krąży w obiegowej opinii wiele mitów i niesprawdzonych informacji. Jedną z nich jest np. to, że jeśli sami wykorzystujemy prasę w swoim gospodarstwie, to nie musimy mieć takiego kursu, a jest on wymagany tylko od osoby, którą zatrudnimy do pracy na takim sprzęcie.

Jest to tylko po części prawda i dotyczy sytuacji, gdy np. pracujemy nieubezpieczoną maszyną i nie będziemy mieć kontaktu z ubezpieczycielem, który miałby wypłacać ewentualne odszkodowanie za uszkodzoną podczas pracy prasę.

Jeśli natomiast posiadamy stosunkowo nową prasę, która jest ubezpieczona, to kurs na operatora staje się niejako wymagany, gdyż bardzo często w warunkach ubezpieczenia znajdują się zapisy w postaci wymogu posiadania odpowiedniego kursu, które w razie uszkodzenia takiej maszyny i nie posiadania przez rolnika przeszkolenia, ubezpieczyciel z pewnością wykorzysta by kwestionować wypłatę odszkodowania.

Ponadto jak mówi Tomasz Sobczak z firmy Centrum Szkoleń, zajmującej się m.in. szkoleniem w zakresie obsługi pras i kombajnów, bardzo często kurs na operatora jest wymagany przy przyznawaniu dofinansowań na zakup tego typu maszyn.

Jeśli więc posiadamy prasę, szczególnie jeśli jest ubezpieczona, to warto taki kurs zrobić, tym bardziej, że są to szkolenia zazwyczaj jednodniowe i stosunkowo tanie, gdyż ich ceny wahają się w przedziale 250-500 zł w zależności od firmy je wykonującej.

Aby przystąpić do kursu na operatora prasy trzeba spełnić podstawowe wymagania, takie jak ukończone 18 lat oraz minimum wykształcenie podstawowe. Równie ważnym kryterium jest posiadana kategoria prawa jazdy i w przypadku pras ze względu na masę przekraczającą 750 kg, wymagana tu będzie kategoria T lub B+E.