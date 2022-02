Brak konieczności przekazywania ziemi za emeryturę rolniczą. Ustawa procedowana zbyt wolno

NSZZ RI „Solidarność” apeluje do wicepremiera Henryka Kowalczyka o przyspieszenie prac legislacyjnych nad przepisami likwidującymi konieczność przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą.

Rolnicza ,,Solidarność’’ przypomina w piśmie skierowanym do wicepremiera Kowalczyka, że sprawa braku konieczności przekazywania ziemi w zamian za emeryturę rolniczą jest od wielu lat jednym z kluczowych postulatów Związku jako jednego z współtwórców i orędowników wprowadzenia systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych i utworzenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

NSZZ RI „Solidarność” przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie oraz o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który już w 2017 roku był przekazany prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz premierowi Mateuszowi Morawieckiemu w lutym 2018 roku.

W piśmie wystosowanym do wicepremiera Henryka Kowalczyka, Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI ,,Solidarność’’ podkreśliła, że zaproponowana przez Związek nowelizacja ustawy prowadzi do likwidacji funkcjonującej od lat i dyskryminującej rolników zasady zmuszającej ich do przekazania gospodarstwa rolnego za emeryturę, co narusza zagwarantowane konstytucyjną prawo własności i równą dla wszystkich ochronę prawną. Należy bowiem zauważyć, że w żadnym innym zawodzie przejście na emeryturę nie wiąże się z koniecznością przymusowego wyzbycia się własności.

Obecnie w Polsce warunkiem otrzymania emerytury rolniczej jest zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. Zdaniem NSZZ RI ,,Solidarność’’ zapis ten dyskryminuje rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach działalności gospodarczej nie mają przymusu pozbywania się swojego warsztatu pracy, mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą.