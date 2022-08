Brak informacji o zasadach płatności obszarowych w 2023 roku

W związku ze zmianą zasad funkcjonowania płatności obszarowych od 2023 roku wynikających z nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-27 samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o jak najszybsze udostępnienie i upowszechnienie wśród rolników informacji o szczegółowych zasadach przyznawania ww. płatności.

– Obecnie zakończyły się żniwa rzepakowe i zbliżają się ku końcowi zbiory zbóż, stąd rolnicy muszą zaplanować prace polowe i zasiewy na przyszły rok. Sprawa jest niezmiernie istotna ponieważ od podjętych obecnie decyzji będzie zależeć wysokość dopłat, a nawet w ogóle możliwość ich uzyskania. W związku z brakiem konkretnych przepisów i w oparciu o informacje wynikające z zapisów Planu Strategicznego rolnicy mogą podjąć decyzje, które przyniosą straty finansowe – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Ze względu na brak dostępu do informacji niezbędnych do podjęcia decyzji o płodozmianie izby rolnicze wnioskują do szefa MRiRW o przyznanie w 2023 roku podstawowych płatności obszarowych dla wszystkich rolników.