Bożonarodzeniowy blask, czyli jak ozdobić dach na święta

Świąteczne oświetlenie domu to wprawdzie zachodnia tradycja, ale coraz częściej też polskie domy ozdabiane są lampkami i łańcuchami na wzór amerykańskich obyczajów. Urokliwe iluminacje z wielobarwnych lampek potrafią wykreować prawdziwie magiczną atmosferę wokół domu, nawet jeśli pogoda poskąpi nam śniegu. Ważne jednak, by podczas montowania światełek przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zadbać o to, żeby nie uszkodzić materiału pokryciowego. Sprawdźcie, jak szybko i bezpiecznie przystroić dach na święta.

Łańcuchy długie jak zimowe noce

Wybór świetlnych dekoracji jest ogromny, warto więc wcześniej przygotować się do zakupów. Na co zwrócić uwagę? Przed zakupem odpowiedniej ilości kompletów dokładnie zmierzmy długość krawędzi dachu, którą chcemy udekorować, aby wykluczyć ryzyko przykrych niespodzianek w połowie montażu. Koniecznie trzeba też ustalić przeznaczenie ozdób. Jeśli chcemy umieścić je na dachu, muszą być przeznaczone do użytku zewnętrznego. W trudnych warunkach pogodowych zwykłe łańcuchy choinkowe szybko się zepsują. Zwróćmy zatem uwagę na znajdujące się na opakowaniu symbole, a zatem czy cechują się one większą odpornością na negatywny wpływ czynników atmosferycznych, są lepiej izolowane (IP>44) i niepalne (litera F w odwróconym trójkącie).

Obecnie największą popularnością cieszą się dekoracje z diod LED, które są energooszczędne, odznaczają się bardzo długą żywotnością oraz pozwalają uzyskać oświetlenie w bardzo wielu kolorach. Sprawdźmy, czy dekoracja jest modułowa, czyli czy można podłączyć do niej inne elementy. Pozwoli to uniknąć zamieszania z przedłużaczami.

Dach w pełnym blasku

Które elementy domu i jego otoczenia najczęściej przyozdabiane są lampkami? Przede wszystkim znajdujące się nieopodal domu drzewka i krzewy, niemniej to zadanie nie powinno przysporzyć większych problemów. Natomiast udekorowanie dachu wymaga już starannych przygotowań. Gdzie najlepiej zamocować lampki? – Wieczorem bardzo efektownie prezentują się wyeksponowane grą świateł krawędzie dachu i wszelkie linie proste, czyli kalenice, okapy, kosze, a nawet lukarny. Ponadto często dekorowane są także werandy i balkony – mówi Marcin Dyda, ekspert firmy Blachotrapez, producenta blaszanych pokryć dachowych.

Odpowiedni montaż świetlnej dekoracji

Gdy wybór odpowiednich lampek i obliczenia mamy już za sobą, należy zadbać o to, by łańcuchy zostały solidnie przyczepione do połaci. Silne podmuchy wiatru oraz kapryśna pogoda nie mogą przecież zagrażać estetyce świątecznej dekoracji. Wiele lampek zewnętrznych posiada własne systemy mocowań, takie jak klamerki czy zaciski. Warto zwrócić na to uwagę podczas zakupu, gdyż czasem nieznacznie wyższa cena pozwoli nam zaoszczędzić dużo czasu.

– Pamiętajmy, że dach ma nam służyć wiele lat, więc nie warto go niszczyć mechanicznym mocowaniem, jak gwoździe czy zszywki. – Zwłaszcza w przypadku takich pokryć jak blachodachówka i innych wykonanych z blachy, metoda ta nie wchodzi w rachubę. Najbezpieczniej wykorzystać specjalistyczny klej do zastosowania zewnętrznego, który nie naruszy integralności połaci. Aby uporządkować i przyśpieszyć prace, przed zamocowaniem sznury lampek ułóżmy na ziemi mniej więcej w miejscu, gdzie chcielibyśmy przyczepić je na dachu. Istotne jest, by działać w sposób przemyślany i metodyczny, wtedy też ryzyko popełnienia błędu i narażenia się na niebezpieczeństwo będzie najmniejsze – radzi Marcin Dyda, ekspert firmy Blachotrapez.

Źródło: Blachotrapez