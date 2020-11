Bosak: radość z wyrzucenia “piątki przeciw rolnikom” przedwczesna

Tak jak pisaliśmy kilka dni temu, “piątka dla zwierząt” ma wrócić pod obrady parlamentu w nowej formie w ciągu ok. 2 tygodni. Do doniesień tych odniósł się Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji – partii, która jako jedyna w całości opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w Sejmie.

– Jeśli miałby on realizować te same założenia co „piątka dla zwierząt” to jest to fatalna wiadomość bo „piątka” uderza w ważne gospodarczo sektory polskiej gospodarki (szczególnie sektor drobiu i wołowiny, eksport tego mięsa i co za tym idzie cały rynek wewnętrzny) – dodał.