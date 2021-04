Bor w rzepak stosujemy kilka razy, wiosną nawozimy borem przynajmniej dwukrotnie. Jednym z wiosennych terminów, kiedy aplikujemy bor jest przełom fazy końca formowania pędu głównego rzepaku i początku pąkowania.

Rzepak jest rośliną wysoce wrażliwą na brak boru. Jego niedobór jest przyczyną zaburzenia wzrostu. Przy braku boru obserwujemy pękanie pędu podczas jego wydłużania. U roślin silnie niedożywionych borem liście są kędzierzawe, początkowo z czerwoną obwódką, kruche, łamią się, pękają.

Brak boru hamuje kiełkowanie pyłku na znamieniu słupka, dlatego niewystarczający jego poziom w roślinie jest przyczyną zahamowania tworzenia łuszczyn, obniża się też zawartość nasion w łuszczynie, co może prowadzić do spadku plonu nasion o ok. 20 proc.

Wiosną wskazane jest odżywianie borem roślin rzepaku w formie dokarmiania dolistnego przynajmniej dwukrotnie. Pierwszy raz wiosną bor w rzepak stosujemy, gdy rośliny są w fazie rozety. Drugi raz bor w rzepak podajemy w końcu fazy formowania pędu głównego i przełomu początku pąkowania. Bor w plantacje rzepaku podaje się w ok. 10-dniowych odstępach czasu między zabiegami dokarmiania.

Mikroelementy podaje się w niewielkich dawkach, które roślina jest w stanie pobrać. Bor w rzepak na wiosnę stosujemy w dawce 400-800 g B/ha. Wielkość dawki uzależniona jest od dostępności składnika z gleby i intensywności uprawy. Przy zasadowym odczynie gleby oraz po zabiegach wapnowania spada dostępność składnika, wówczas stosujemy wyższą dawkę.