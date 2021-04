Boliwia zakazuje eksportu wołowiny

Rząd Boliwii podjął w czwartek decyzję o wstrzymaniu całego eksportu wołowiny, aby międzynarodowy popyt nie doprowadził do wzrostu ceny, na którą nie mogli sobie pozwolić krajowi konsumenci, poinformował Minister Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ziem Remmy Gonzales.

– Rozmawialiśmy już z sektorami i podjęliśmy już kroki w celu wstrzymania eksportu, kiedy brakuje wołowiny na rynku krajowym – powiedział mediom.

Gonzales wyjaśnił, że Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ziemi wydało wspólną rezolucję w celu zagwarantowania dostaw na rynku krajowym, zanim nadwyżka będzie mogła zostać sprzedana za granicą.

Ogłoszenie takiego środka zapobiegawczego zbiegło się z decyzją sprzedawców detalicznych z Santa Cruz o strajku w dniach 23-27 kwietnia w wyniku rzekomego wzrostu ceny ogłoszonego przez producentów, którzy z kolei wyrazili swoje obawy co do niepewności w świetle ograniczeń nałożonych przez władze.

W międzyczasie Narodowa Konfederacja Pracowników Mięsa Boliwii (Contracabol) ogłosiła strajk w dniach 26 i 27 kwietnia, żądając uchylenia dekretu nr 2489 z 2015 r., który ustanawia zwiększenie kontyngentu eksportowego wołowiny o 7 000 dodatkowych ton.

Przywódcy konfederacji twierdzą, że przemyt jest generowany w Brazylii i Peru, gdzie wołowina sprzedawana jest po „znacznie wyższych” cenach w porównaniu z tym, co dzieje się na rynku boliwijskim.

Zdaniem Gonzalesa sytuacja będzie stopniowo regulowana, a kierownictwo Contracabolu nie będzie miało już powodów do zmartwień.

– Mięso nie wyjdzie, dopóki nie zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo żywnościowe – powtórzył.

Gubernator Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, zakwestionował determinację rządu, uważając, że wpłynie ona na rozwój sektora hodowlanego, głównie we wschodnim regionie Boliwii.

– Rząd [prezydenta] Luisa Arce podjął poważną decyzję przeciwko sektorowi hodowlanemu, zakazując eksportu wołowiny. To błąd, który wpłynie na przyszły rozwój sektora i jego wzrost w czasie, gdy musimy reaktywować gospodarkę i generować zatrudnienie – napisał Camacho na Twitterze.

Według sprzedawców detalicznych eksport wołowiny był jedną z przyczyn wzrostu ceny, która w ostatnim kwartale wzrosła z 17 do 23 boliviano/kg (1 boliviano = 0,55 zł). W obliczu tej sytuacji zażądali od rządu uchylenia dekretu 2489, który zezwala na eksport nadwyżek produkcji wołowiny.

Lider Wschodniej Izby Rolniczej (CAO) Óscar Mario Justiniano powiedział, że uważa, że ​​decyzja rządu, mimo jej tymczasowego charakteru, nie towarzyszy rozwojowi gospodarczemu i rodzi niepewność inwestorską.

– Oczywiście są to sygnały negatywne, są to sygnały błędne, nawet jeśli są to tymczasowe zawieszenia – powiedział Justiniano.

Kolejnym dekretem nadrzędnym administracji Arce było ustalenie limitu 20 000 USD na przepływ gotówki w obcej walucie przez granice, podczas gdy każda kwota powyżej tego limitu powinna być przepuszczana przez system bankowy. Środek ten jest zgodny z zaleceniami Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), które stanowią, że „kraje muszą wdrożyć system deklaracji lub system ujawniania w przypadku transgranicznego, przychodzącego i wychodzącego transportu waluty”. Poprzedni limit został ustalony na 50 000 USD.

