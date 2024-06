Bogactwo roślin i odmian, wystawy zwierząt, atrakcje dla całych rodzin – trwają Wielkopolskie Targi Rolnicze w Sielinku

XXX Wielkopolskie Targi Rolnicze, V Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Pola w Sielinku trwają w najlepsze. Organizatorem jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Praca w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego była dla mnie największym zaszczytem, jaki mnie spotkał w życiu, również dlatego że Sielinko to zespół autorytetów rolniczych – mówiła Zofia Szalczyk, przewodnicząca Rady Społecznej podczas uroczystego otwarcia Targów. W podobnym tonie wypowiadali się Jarosław Maciejewski, wicewojewoda wielkopolski oraz Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, którzy podkreślali znaczenie doradztwa rolniczego i rolę Unii Europejskiej w rozwoju naszego rolnictwa. Tegoroczna, jubileuszowa edycja przypada w dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Strefa Poletek Demonstracyjnych jest jedną z najważniejszych na Targach w Sielinku i nie inaczej jest w tym roku. Na obszarze 5 hektarów oglądać możemy około 400 odmian różnych gatunków roślin oraz zapoznać się z technologią ich uprawy. Znajduje się tu kolekcja odmian rzepaku, zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych, energetycznych, kukurydzy, sorga czy różnych mieszanek.

Sielinko to nie tylko bogactwo roślin i odmian, ale także prezentacje maszyn, sprzętu rolniczego oraz pokazy polowe ich pracy; stosika firm dostarczających m.in. nawozy czy pasze, porady rolnicze. Targi to doskonała okazja do rozmów z ekspertami.

Z Sielinkiem nieodzownie wiążą się wystawy zwierząt hodowlanych. Również w tym roku odbywają się pokazy bydła mlecznego, mięsnego, koni, królików, drobiu ozdobnego. Spośród nich zostaną wyłonione czempiony i wiceczempiony oraz Superczempion V RWZH. Nagrody dla najlepszych zostaną wręczone w drugi dzień Targów. Trwają też prelekcje ekspertów na temat hodowli zwierząt każdej z wystawianych kategorii, ich dobrostanu, czy ekonomicznych uwarunkowań.

Targi potrwają do niedzieli 9 czerwca, do godziny 17:00.