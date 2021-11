Bobcat wprowadza zdalne sterowane MaxControl dla maszyn od 2004 roku [video]

Firma Bobcat wprowadziła na rynek system zdalnego sterowania MaxControl, pokazując nam, jak będzie się odbywać sterowanie maszynami przyszłości; pozwala on operatorom zdalnie sterować ładowarkami kompaktowymi Bobcat za pomocą aplikacji, uruchomionej na urządzeniu iPhone lub iPad.

System MaxControl stanowi nowe rozwiązanie zdalnego sterowania do zastosowań w różnych branżach, takich jak budownictwo, rozbiórka, rolnictwo, kształtowanie krajobrazu, sprzątanie, recykling i ogólne prace związane z podnoszeniem i przenoszeniem materiałów.

Obejrzyj film na temat systemu MaxControl:

Dzięki systemowi MaxControl właściciele ładowarek Bobcat nie muszą mieć najnowszych maszyn ani kupować drogich elementów, aby korzystać ze zdalnego sterowania. System jest zgodny ze wszystkimi ładowarkami Bobcat ze sterowaniem joystickami SJC produkowanymi od 2004 r. Aplikacja MaxControl jest obecnie dostępna na urządzeniach iOS, ale wkrótce będzie dostępna też wersja na system Android.

– Przyszły plac robót to miejsce dużo bardziej techniczne, a jego grywalizacja (wprowadzane mechanizmów ze świata gier do realnego środowiska) będzie odgrywać znaczącą rolę. Zmiana pokoleń i preferencji konsumentów otwiera przed naszą branżą obszary, o których niedawno jeszcze nikt nie słyszał lub którymi praktycznie nikt się nie zajmował. Jednocześnie konieczność ograniczania wpływu na środowisko, bezpieczeństwo i eliminacja przestojów odgrywają coraz większe znaczenie – mówi Vijayshekhar Nerva, szef działu innowacji i usprawnień w Doosan Bobcat EMEA.

– Nasz zespół ds. innowacji opracował rozwiązanie, które jest dość złożone, aby zwiększyć produktywność w miejscu pracy, i jednocześnie dostępne oraz łatwe w użyciu. U podstaw systemu MaxControl leżą nowe koncepcje i zmiana preferencji, które pozwolą nam nie tylko utrzymać się w czołówce producentów, ale też wyprzedzić konkurencję zarówno w aspekcie mechanicznym, jak i cyfrowym naszej branży – mówi dalej Vijayshekhar Nerva.

Zdalne sterowanie w dłoni

System MaxControl gwarantuje, że możliwość zdalnego sterowania jest zawsze na wyciągnięcie ręki – operator musi tylko wyjąć telefon z kieszeni, aby w ciągu kilku sekund zacząć sterować kompaktową ładowarką Bobcat, nie musząc myśleć o dodatkowych przyrządach. Ponieważ sterowanie odbywa się za pomocą aplikacji, z nowych funkcji można korzystać, gdy tylko staną się dostępne, aktualizując oprogramowanie.

Możliwość wykonywania różnych czynności bez konieczności wsiadania do ładowarki i wysiadania z niej daje operatorowi lepszy ogląd wykonywanego zadania, pozwala wykonać je zdalnie i powtarzać czynności z zachowaniem komfortu. Możliwość pracy poza kabiną zapewnia inną perspektywę, co pomaga nowym i mniej doświadczonym operatorom w pracy na ograniczonej przestrzeni. Przy podnoszeniu i przenoszeniu ciężkich ładunków użycie systemu MaxControl eliminuje martwe strefy widoczności przed ładunkiem i zapewnia lepszą świadomość otoczenia. Przebywanie na zewnątrz kabiny pozwala również na bezpośrednią komunikację ze współpracownikami, co przyspiesza organizację pracy. Operator może z góry nie wiedzieć, kiedy może przydać się zdalne sterowanie, ale dzięki aplikacji MaxControl w telefonie w kieszeni jest zawsze gotowy na wszelkie wyzwania.

– Bobcat ma znacznie szersze plany dotyczące systemu MaxControl. Dążymy do tego, aby MaxControl stał się prostym, modułowym rozwiązaniem, z jednym modułem sprzętowym obejmującym podstawowe elementy wykorzystywane z kolejnymi funkcjami. Zdalne sterowanie to pierwsza z tych funkcji, ale w przyszłości chcemy dodać ich więcej, np. unikanie obiektów czy praca półautonomiczna – dodaje Vijayshekhar Nerva

Wykonywanie zadań dla dwóch osób w pojedynkę

Niektóre prace wymagające uprzednio udziału dwóch osób można obecnie wykonać w pojedynkę, na przykład załadunek ładowarki Bobcat na przyczepę z maksymalną precyzją i bez konieczności kontroli przez drugą parę oczu. Operatorzy mogą wykopywać słupki lub montować płoty bez wsiadania i wysiadania z kabiny, czy też wykańczać zasypywanie wykopów bez zmiany maszyn.

Bobcat MaxControl zapewnia dodatkową parę rąk, co zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy w prostych, codziennych pracach, takich jak otwieranie i zamykanie bram czy załadunek bel, pozwalając je wykonać w krótszym czasie i z mniejszą ekipą. Obecność poza kabiną przydaje się również przy pracy blisko zwierząt lub sprzątania w oborach.

Bobcat MaxControl to nowy zestaw sprzętowy dostępny wraz z aplikacją na iOS, z łatwymi w użyciu elementami sterowania zaprojektowanymi specjalnie do smartfonów, dzięki czemu zdalne sterowanie przy użyciu systemu jest tak intuicyjne, jak korzystanie z aplikacji na telefonie. System pozwala również operatorowi wykonywać dwie czynności jednocześnie, gdy korzysta on ze zdalnego sterowania, by wygodnie kierować drugą maszyną z kabiny. Na przykład, operator może siedzieć w koparce i sterować zdalnie ładowarką wypełniającą wykop.

Pełna kontrola nad obszarem roboczym

System MaxControl zapewnia operatorowi całkowitą kontrolę nad obszarem roboczym, synchronizując aplikację z wieloma maszynami, dzięki czemu przełączanie między nimi jest bardzo płynne, co pozwala zrobić więcej przy mniejszym wysiłku. System zapewnia komfort użytkownikom, gdyż dzięki niemu nie muszą ciągle zakładać i zdejmować środków ochrony osobistej. Mogą po prostu użyć telefonu, aby wysłać maszynę w zapylone lub potencjalnie niebezpieczne środowisko – maszyna wykonuje pracę, gdy operator znajduje się w bezpiecznej odległości. Niezwykła prostota systemu oznacza, że w kilku prostych krokach operator może dokonać synchronizacji telefonu z dowolną zgodną maszyną i w ciągu paru chwil rozpocząć pracę. Nie wymaga to specjalistycznego sprzętu ani serwisanta.

Funkcje i dane techniczne systemu Bobcat MaxControl

System MaxControl wykorzystuje sygnały Wi-Fi do komunikacji z urządzeniem iOS klienta i działa w zasięgu maks. 100 m. W odległych obszarach ze słabym sygnałem system zachowuje logowanie operatora przez 12 godzin pracy. Inne funkcje:

Diagnostyka maszyny – przekazuje wszystkie istotne informacje o maszynie.

Udostępnianie równorzędne – dostęp do maszyny może mieć kilku użytkowników, dzięki czemu może szybko nastąpić zmiana operatora, jeśli klient tego wymaga.

Kody błędów – pozwalają łatwo zidentyfikować błędy według kodów serwisowych pojawiających się bezpośrednio na telefonie.

Godziny pracy – funkcja pozwala śledzić, ile godzin maszyna pracuje.

Możliwość montażu na wszystkich ładowarkach SJC od serii J do serii R.

Aktualizacje oprogramowania z dodawaniem kolejnych funkcji.

Pozytywne reakcje klientów

Nowy system MaxControl został bardzo dobrze przyjęty przez pierwszych klientów w całej Europie, od pierwszych wdrożeń w Hiszpanii i Niemczech. W Hiszpanii pierwsza zakupiła system MaxControl firma z branży budowlanej i prac ziemnych, Obras y Construcciones Corbera. Również firma Poth Garten + Landschaftsbau w Darmstadt w Niemczech, która od wielu lat jest klientem firmy Bobcat i użytkuje jej maszyny, również była pod wrażeniem systemu Bobcat MaxControl, z którego korzystała w ramach programu pilotażowego.

„To jak kierowanie zdalnie sterowanym samochodem”

– Jest fantastyczny, bardzo łatwy w montażu i demontażu oraz w użyciu – to jak kierowanie zdalnie sterowanym samochodem, jednak zawsze przy zachowaniu ostrożności – mówi Eduard Heredia, dyrektor Obras y Construcciones Corbera.

– W ciągu kilku godzin opanowałem obsługę ładowarki przy użyciu mojego iPhone’a – i chciałbym zdecydowanie podkreślić kwestie bezpieczeństwa. System MaxControl jest bardzo przydatny i wszechstronny, gdyż mogę z niego korzystać z łyżką lub z różnym osprzętem Bobcat, aby bezpiecznie wykonywać różne zadania, takie jak usuwanie krzewów czy użycie piły tarczowej. Poza tym obecnie mam tylko ładowarkę gąsienicową Bobcat, ale w przyszłości być może zakupię model o sterowaniu burtowym i będę mógł pracować przy użyciu MaxControl z obiema maszynami – dodaje.