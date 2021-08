Bobcat podpisuje umowę na wynajem aż 130 ładowarek teleskopowych

We Francji Bobcat oraz Camacuma zawarły umowę dotyczącą zakupu 130 ładowarek teleskopowych TL38.70HF. To największa pojedyncza umowa dotycząca ładowarek teleskopowych w historii Doosan Bobcat EMEA.

Cuma to spółdzielnia francuskich rolników, która zapewnia sprzęt rolniczy i personel dla swoich członków. We Francji jest 11740 oddziałów Cuma liczących 200 tys. członków.

Camacuma, działająca pod zarządem miejscowych federacji spółdzielni Cuma to krajowy ośrodek zakupu sprzętu rolniczego utworzony w celu dokonywania zakupów grupowych we Francji oraz dostarczania długoterminowych programów wynajmu, pozwalających zmniejszyć koszty użytkowania maszyn w gospodarstwach rolnych.

Rozwiązania w ładowarkach teleskopowych Bobcat decydujące przy ich wyborze do tego programu

Jak twierdzą przedstawiciele firmy Bobcat, uniwersalność i wydajność ładowarek teleskopowych Bobcat zadecydowały o wygranej maszyn Bobcat w przetargu spółdzielni Camacuma, bo doskonale odpowiadają wymaganiom długoterminowego programu wynajmu w sieci Cuma. Ponadto rozbudowana sieć dealerów sprzętu Bobcat w całej Francji to znaczący atut dla wszystkich zainteresowanych. Kolejną ważną kwestią umowy był fakt, że wszystkie ładowarki teleskopowe Bobcat zostały opracowane i są produkowane w zakładzie Bobcat Pontchâteau we Francji.

– Punkt po punkcie spełniliśmy wszystkie wymagania Camacuma. Sprawdzona i uznana jakość naszych podnośników teleskopowych to nasz największy atut. Nasza silna sieć dealerów we Francji pozwala nam zapewniać usługi na poziomie lokalnym i w razie potrzeby gwarantuje ciągłość serwisu. Ponadto, ponieważ nasze maszyny są produkowane we Francji i są obsługiwane przez francuski zespół, mieliśmy wszelkie argumenty, aby wygrać ten kontrakt – wyjaśnił Roy Haaker, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w Bobcat EMEA

– Wybraliśmy ładowarki teleskopowe Bobcat ze względu na ich wydajność, komfort użytkowania i niezawodność. Maszyny te spełniają surowe wymagania Camacuma, określone, by zapewniać solidne i wytrzymałe maszyny do długoterminowego wynajmu członkom Cuma. Zapewniamy maszyny i gwarantujemy ich działanie. Gwarancje i usługi posprzedażowe zapewnią dealerzy sprzętu Bobcat. Spokój zapewnia nam zobowiązanie firmy Bobcat do reakcji w ciągu 48 godzin. Dla Cuma to nowa usługa i cieszymy się, że rozpoczynamy ją z firmą Bobcat – stwierdził Yves-Mary Houdmon, prezes firmy Camacuma

Ładowarki teleskopowe Bobcat TL38.70HF są dostępne na wynajem z widłami paletowymi i łyżką chwytakową, ale można z nich korzystać z wieloma innymi rodzajami osprzętu.

Wszechstronność ładowarek TL38.70HF we francuskich gospodarstwach

Model TL38.70HF jest przeznaczony do ciężkich prac, na co pozwala jego moc, wydajność i wytrzymałość. Najwyższa możliwa, trzygwiazdkowa konfiguracja Bobcat Agri zapewnia ponadto klimatyzację, hydraulikę o wysokim przepływie, światła typu LED i wiele innych rozwiązań przydatnych na gospodarstwie.

Model TL38.70HF, mimo niewielkich rozmiarów – z szerokością zaledwie 2360 mm i wysokością 2477 mm – dzięki nowej generacji silników Bobcat D34 130 KM zapewnia wystarczającą moc, jak również bardzo dobrą wysokość podnoszenia 7 m oraz udźwig 3,8 t. Rozwiązanie HF firmy Bobcat zapewnia wydajność należącą do najlepszych na rynku podczas nawet najbardziej wymagających prac, dzięki wyjątkowo szybkim ruchom wysięgnika. TL38.70HF jest również wyposażony w napęd hydrostatyczny oraz hydraulikę o maksymalnym wydatku 190 l/min. Opatentowana, asymetryczna kabina zapewnia optymalną widoczność we wszystkich kierunkach, pozwalając na bezpieczną i wygodną pracę.

Źródło: Bobcat