BNP Paribas i Allegro promują sprzedaż lokalnej żywności w Internecie

Bank BNP Paribas i Allegro Lokalnie zapraszają producentów rolnych z całej Polski do udziału w akcji #lokalnesmaki. Jak podaje Bank BNP Paribas, wszyscy sprzedawcy, którzy w dniach 3-26 października wystawią co najmniej trzy produkowane przez siebie artykuły rolne przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom, na Allegro Lokalnie i sprzedadzą co najmniej jeden z nich, otrzymają zwrot prowizji od sprzedaży.

– Wielu przedsiębiorców rolnych, w tym nasi klienci agro, produkuje zdrową i smaczną żywność, która znajduje jedynie lokalnych nabywców. Chcemy ich zachęcić do poszerzenia kanałów dystrybucji poprzez sprzedaż internetową. Wiemy, że mieszkańcy dużych miast poszukują wysokiej jakości żywności i chętnie robią zakupy w sieci. Organizując akcję #lokalnesmaki liczymy na to, że skojarzymy te dwie grupy i skrócimy drogę, jaką naturalne, lokalne produkty muszą przebyć od pola do stołów konsumentów na terenie całego kraju – mówi Małgorzata Banaszek, z Departamentu Produktów Agro w Banku BNP Paribas #lokalnesmaki dla całej Polski

Zdaniem ekspertów z Banku BNP Paribas #lokalnesmaki mają pomóc lokalnym producentom żywności dotrzeć do nabywców w całym kraju za pośrednictwem Internetu. Akcja nie ogranicza się do klientów Banku BNP Paribas – może w niej wziąć udział każda osoba zbierająca plony i/lub produkująca żywność. Co ważne, nie chodzi tylko o certyfikowaną żywność ekologiczną, ale o każdy produkt żywnościowy wytworzony lokalnie. Kupujący zyskają dostęp do zdrowych, lokalnych produktów, a sprzedawcy otworzą się na nowe kanały sprzedaży bez ponoszenia kosztów pośrednictwa.