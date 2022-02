Biostymulatory w przezwyciężaniu stresów. Preparaty i dawki

Biostymulatory zalecane są zwykle jako ratunek dla roślin w przezwyciężaniu stresów biotycznych i abiotycznych. Pierwsze z nich związane są z uszkodzeniem roślin przez choroby i szkodniki oraz zwierzęta leśne i gryzonie. Stresy abiotyczne dotyczą głównie niekorzystnego wpływu przebiegu pogody na wegetację roślin, czego przykładem jest wysoka temperatura oraz związany z tym niedobór wody (susza).

Dłuższy okres takiej pogody negatywnie oddziałuje na przebieg wegetacji i plonowanie roślin. Przeciwstawnym zjawiskiem są niskie temperatury, powodujące straty w wyniku przymrozków. Do tego typu stresów zalicza się też uszkodzenia roślin w wyniku gradobicia, silnych wiatrów, niedorozwoju korzeni w warunkach niskiego pH, zasolenia gleby, jej nadmiernego uwilgotnienia lub suszy, zaskorupienia i związanych z tym niekorzystnych warunków powietrzno-wodnych, uszkodzeń roślin po zastosowaniu ś.o.r. lub nawozów, itp.

W zależności od nasilenia czynnika stresowego, rośliny starają się go przezwyciężyć. Skutkuje to znacznym wydatkiem energetycznym, a w konsekwencji spadkiem plonu i jego jakości, bowiem procesy biochemiczne w roślinie ukierunkowane są na „walkę” ze sprawcą stresu, a nie wzrostem i rozwojem. W skrajnych przypadkach prowadzi to do śmierci, gdyż mechanizm obronny rośliny nie jest w stanie przezwyciężyć presji czynnika stresowego. Dlatego celowa jest pomoc rolnika, poprzez aplikację specjalnych preparatów zwanych biostymulatorami. Mechanizm działania większości z nich polega na korzystnym ukierunkowaniu przemian biochemicznych w roślinie, które łagodzą bądź zapobiegają niekorzystnym skutkom stresów. W poniższej tabeli przykłady biostymulatorów pod zboża, choć większość z nich zaleca się także pod inne rośliny.