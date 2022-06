Biomasa z orzechów palmowych alternatywą dla węgla ?

Być może już wkrótce wizytówką azjatyckiego rolnictwa staną się plantację olejowca gwinejskiego, z którego łupiny można uzyskać biomasę , która wkrótce może stać się doskonałym zamiennikiem węgla kamiennego.

Palm Kernel Shell (PKS) to rozdrobniona łupina orzecha palmy – olejowca gwinejskiego chrakteryzująca się wysoka wartością energetyczną i niespotykanie niską zawartość popiołu i siarki, a przede wszystkim bardzo niską zawartością chloru i metali alkalicznych. To sprawiło, że od kilku lat PKS zastępuje inne, uciążliwe rodzaje biomasy agro oraz węgiel kamienny.

Największym obecnie producentem na świecie PKS -u jest Indonezja Biomasa uzyskiwana z Lupiny orzecha jest idealnym zamiennikiem węgla kamiennego w przemyśle ciepłownictwa oraz

produkcji prądu. Znacznie też może przyczynić się do ograniczenia produkcji dwutlenku węgla.

Zalety PKS – u to przede wszystkim wysoka kaloryczność powyżej 4000 kcal, bardzo niska zawartość popiołu ok. 2%, znikoma zawartość chloru < 0,05%, stabilna wilgotność 13-18%,niska zawartość sodu i potasu do 5% jako K2O i Na2O, nienasiąkliwość, możliwość długotrwałego składowania bez zadaszenia, odporność na kruszenie nawet w dalekim transporcie czy dobra mieszalność z miałem węglowym. Ponadto możliwość spalania w kotłach węglowych bez potrzeby modernizacji instalacji przy jednocześnie mniejszej emisji Co2.

Należałoby się zastanowić czy nie warto byłoby za polskie zboże i produkty żywnościowe kupować z Indonezji skorupy orzechów. Polscy rolnicy mieliby zapewniony zbyt swoich produktów po godziwej cenie , a społeczeństwo ciepłą zimę.

Zamiast drewna i pelletu , który dotychczas sprowadzaliśmy z Rosji i Białorusi możemy przecież sprowadzać orzechy z Indonezji. Ciepłej egzotyki, jeśli okaże się praktyczna nigdy nie jest za wiele…