Biomasa to stabilne i wysokie dochody w zasięgu ręki rolnika – wystarczy rozsądne wsparcie ze strony rządu 

Potencjał krajowej biomasy stałej uprawianej rolniczo (tzw. biomasy agro) w polskiej energetyce i ciepłownictwie jest ogromny, a wykorzystanie go mogłoby przynieść nie tylko stabilne i wysokie dochody rolnikom, ale też pomóc w (wymuszonej) transformacji energetycznej Polski. Niestety, ta możliwość jest stale pomijana w działaniach rządu.

W Polsce co roku marnuje się m.in. 6-8 milionów ton słomy. Doliczając do tego inne uboczne produkty przemysłu rolno-spożywczego oraz plony z upraw wysokowydajnych roślin energetycznych możliwych do uprawy na ziemiach V i VI klasy, polski potencjał biomasy agro wynosi ok. 25-30 mln ton rocznie. Taka ilość OZE przekraczałaby zdolność generacji energii w największej elektrowni konwencjonalnej w Polsce – PGE Bełchatów i planowanych elektrowniach atomowych – pisze dr hab. inż. Sylwester Kuś, profesor Politechniki Śląskiej w liście otwartym do premiera Donalda Tuska.

– Polska ma nie tylko potencjał pozyskiwania wspomnianych wyżej ilości biomasy agro. Mamy producentów zarówno małych kotłów dla gospodarstw indywidualnych, jak i kotłów dla ciepłownictwa i elektroenergetyki, których jakość i wydajność są na światowym poziomie spełniając wszelkie kryteria emisyjne, odznaczając się wysoką sprawnością i dyspozycyjnością, a przy tym instalacje te są kilkakrotnie tańsze w przeliczeniu na jednostkę mocy w porównaniu z innymi technologiami OZE – stwierdza dr Kalisz.

Energetyczna biomasa agro to ogromna szansa na dodatkowy impuls rozwojowy polskiego rolnictwa i przemysłu maszynowego, szybkie dojście Polski do wymaganego poziomu redukcji emisji CO2, a tym samym i radykalnej redukcji opłat za obecny i przyszły system handlu emisjami ETS. Marginalizowanie tego potencjału w energetyce i ciepłownictwie nie ma żadnego usprawiedliwienia ekonomicznego, ekologicznego i technicznego.

Polska marnuje ten potencjał, ponieważ odpowiedzialność za to jest rozproszona pomiędzy wieloma ministerstwami i instytucjami państwowymi. Aby to zmienić, konieczna jest koordynacja działań, m.in. Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Przemysłu, Urzędu Regulacji Energetyki, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i in.

Kolejną, niezrozumiałą przyczyną jest polska legislacja:

– Należy z przykrością stwierdzić, że stanowisko niektórych instytucji państwowych jest sprzeczne z aktami prawnymi UE w tym zakresie i z niezrozumiałych przyczyn blokuje zastosowanie rodzimej biomasy agro w procesie transformacji energetycznej ze szkodą dla krajowej gospodarki – stwierdza dr hab. inż. Sylwester Kalisz.

Tymczasem prawodawstwo UE wyraźnie popiera wykorzystanie biomasy: “akty legislacyjne UE wyraźnie określają możliwości zastosowania w małej i dużej energetyce właśnie biomasy agro. (…) Sprawa ta jest też dokładnie uregulowana w aktach prawnych UE i praktykowana w państwach członkowskich UE”. Istotne jest też, że wdrożenie biomasy agro w instalacjach OZE można sfinansować ze środków KPO.

Producentami biomasy agro są rolnicy. Polska obfituje w gleby V i VI klasy, na których mogą być uprawiane rośliny energetyczne. W skład biomasy mogą też wchodzić części roślin konsumpcyjnych. Biomasa agro to także ziarno, które nie nadaje się do konsumpcji. Popyt na energię jest ogromny i będzie stale rósł.

Wystarczy jedna decyzja rządu: stawiamy na biomasę – żeby rolnicy mieli możliwość uzyskiwania stabilnych i wysokich dochodów z produkcji biomasy.

Sygnatariuszami listu otwartego do premiera RP Donalda Tuska są:

Asket Group, Wielkopolskie Forum Inteligentnych Specjalizacji, Roman Długi

Asket Group, Przewodnicząca Grupy Roboczej “Agrobiomasa” w „Bioenergy Europe”, Barbara Pokrzywa

Biuro Techniki Kotłowej, Józef Wasylów

Biomasa Partner Group S.A., Ryszard Jelonek

HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp. z o.o., Daniel Mróz

IPW Polin, Zbigniew Letner

Krajowa Rada Izb Rolniczych, Wiktor Szmulewicz

MJ Doradztwo Energetyczne, Jerzy Majcher

Politechnika Śląska, Sylwester Kalisz, Marek Pronobis

Polska Federacja Ziemniaka, Jerzy Kwiatkowski

Polskie Forum Klimatyczne, Robert W. Jankowski

PTH Intermark, Józef Sołtys

TDI Corporate Finance Sp. z o.o., Dariusz Olszewski

List otwarty do P. Premiera D. Tuska 7.05.2024r.