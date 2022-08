Biofungicydy w rzepak. Biologiczna ochrona przed zgnilizną twardzikową

W ochronie rzepaku przed zgnilizną twardzikową obiecującym rozwiązaniem jest zastosowanie biofungicydów zawierających w swoim składzie żywy czynnik biologiczny, działający antagonistycznie względem tego patogena. Podpowiadamy jakie biofungicydy mamy do dyspozycji.

Aktualnie w naszym kraju dopuszczonych do sprzedaży jest kilka preparatów, które zawierają w swoim składzie antagonistyczny względem zgnilizny twardzikowej czynnik biologiczny.

W terminie jesiennym tuż przed siewem rzepaku ozimego (doglebowo)

Coniothyrium minitans szczep CON/M/91-08 (np. Contans WG) – jest to fungicyd mikrobiologiczny, występujący w postaci granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony jest do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju Sclerotinia. Substancją czynną środka jest grzyb Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby, który jest nadpasożytem i działa na przetrwalniki (skleroty) oraz na grzybnię grzybów z rodzaju Sclerotinia, powodując ich rozpad i zamieranie. Środek ten należy zastosować jesienią tuż przed planowanym siewem rzepaku ozimego. Zalecana dawka to 2,0 kg/ha. Po wykonaniu zabiegu opryskiwania, glebę należy wymieszać na głębokość około 5-10 cm.

W terminie wiosennym (nalistnie)

Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 (np. Serenade ASO) – jest to biofungicyd i biobekteriocyd, o działaniu powierzchniowym, występujący w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczony jest do stosowania przeciwko chorobom powodowanym przez grzyby i bakterie. Substancją czynną środka jest Bacillus subtilis QST 713, który jest bakterią występującą naturalnie w przyrodzie, wykazującą działanie grzybobójcze oraz fungistatyczne w odniesieniu do np. zgnilizny twardzikowej, poprzez zakłócenie rozwoju grzybni w wyniku kontaktu z patogenem na powierzchni roślin i wytwarzaniu metabolitów wtórnych, które zakłócają funkcjonowanie błon komórkowych grzybów. Bacillus subtilis QST 713 konkuruje również z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukuje systemiczną odporność rośliny. Działanie na choroby bakteryjne polega na blokowaniu syntezy ściany komórkowej niektórych bakterii, np. zarazy ogniowej. Środek ten należy zastosować wiosną zapobiegawczo, od początku fazy kwitnienia (otwarte pierwsze kwiaty) do końca fazy kwitnienia (BBCH 60-69). Zalecana dawka to 2,0 l/ha, maksymalnie dwa razy w sezonie w odstępach czasowych co najmniej 5 dni.

W terminie jesiennym (nalistnie) lub(i) w terminie wiosennym (nalistnie)

Pythium oligandrum M1 (np. Polygreen Fungicide WP) – jest to biofungicyd, który w swoim składzie zawiera oospory grzyba Pythium oligandrum, który jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych (np. zgnilizny twardzikowej). Jego działanie przebiega dwutorowo: odglebowo polega na zasiedleniu strefy korzeniowej i eliminację niektóre grzyby chorobotwórcze, poprzez konkurencyjne oddziaływanie względem nich. Jednocześnie następuje stymulacja wzrostu roślin poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki rośliny chronionej. Natomiast działanie nalistnie, polega na rozkładzie enzymatyczny strzępek grzybni patogena (np. zgnilizny twardzikowej), z jednoczesnym wprowadzeniem różnych substancji, wpływających stymulująco na mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny uprawnej (np. rzepaku ozimego).

Środek ten można stosować w dwóch wariantach:

I wariant – pierwszy zabieg należy wykonać jesienią w fazie od 2 do 9 liści (BBCH 12- 19) rzepaku ozimego, a drugi zabieg można wykonać wiosną w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego (BBCH 30-40),

II wariant – pierwszy zabieg można przeprowadzić wiosną w fazie wzrostu (wydłużania) pędu głównego (BBCH 30-40), a drugi zabieg można wykonać w fazie od 9 lub więcej międzywęźli do fazy pełnego kwitnienia (BBCH 40-65).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,1 kg/ha, która można zastosować maksymalnie dwa razy w sezonie w odstępach czasowych co najmniej 14 dni.

Zalety stosowania biopreparatów

Niewątpliwą zaletą stosowania biofungicydów jest możliwość uzyskania zwiększonej ochrony danej plantacji przed zgnilizną twardzikową w kolejnych latach uprawy rzepaku ozimego. Efekt ten określany jest mianem tzw. śnieżnej kuli (w kolejnych latach następuje długotrwałe wzmocnienie działania/nakładanie się tego efektu), i wynika z faktu, iż na skutek zaszczepienia gleby np. Coniothyrium minitans, następuje spasożytowanie patogena, które skutkuje eliminacją z gleby form przetrwalnikowych oraz samej grzybni, która występuje w glebie w kolejnych latach. Dzięki temu po kilku sezonach stosowania biofungicydów możliwe jest bardzo wyraźne lub nawet całkowite wyeliminowanie z gleby przetrwalników zgnilizny twardzikowej. Taki efekt niestety nie jest możliwy w przypadku klasycznego podejścia do tematu ochrony, czyli z wykorzystaniem jedynie syntetycznych fungicydów, gdyż są one stosowane jedynie interwencyjne, co niestety nie zmniejsza rezerwuaru sklerocjów bytujących w glebie.

Jak na razie nie stwierdzono przełamania bariery odpornościowej przez zgniliznę twardzikową w odniesieniu do takich czynników biologicznych jak: Coniothyrium minitans, Bacillus amyloliquefaciens i Pythium oligandrum. Wydaje się, że z biologicznego punktu widzenia jest to raczej nie możliwe ze względu na fakt, iż każdy z tych czynników posiada bardzo specyficzne właściwości polegające na zjawisku chemotaksji czyli rozpoznawania sygnałów chemicznych produkowanych przez żywiciela, którym dla nich są sklerocja i grzybnia zgnilizny twardzikowej. Po takim kontakcie następuje mechaniczne zahamowanie wzrostu lub(i) wydzielania różnych substancji wykazujących działanie fungistatyczne