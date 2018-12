BIN – promotorem polskiej gospodarki

Firma BIN została wyróżnia zaszczytnym tytułem „Promotor polskiej gospodarki ” przyznanym przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Wyróżnienie z rąk Prezesa Klubu „Teraz Polska” Krzysztofa Przybyła zostało wręczone podczas uroczystej gali „Welconomy Forum in Toruń”. Nagrodę odebrał Menedżer Działu Eksportu Leszek Chrzanowski.

Firma BIN rozpoczęła działalność w 1990 r. Występujący w gospodarstwach rolnych problem dobrego przechowywania ziarna zaczął coraz bardziej nurtować rolników i producentów rolnych. Tak też było w przypadku inż. Zygmunta Krzemińskiego, który to postanowił skonstruować silosy do przechowywania ziarna. Dało to początek produkcji metalowych, płaskodennych silosów zbożowych o różnych pojemnościach. Obecnie firma zalicza się do grona największych i najprężniej działających zakładów produkujących urządzenia dla rolnictwa. W ciągu kilkunastu lat działalności osiągnęła stabilną pozycję na rynku dzięki wzajemnej współpracy z Klientami, Kooperantami i Dystrybutorami. Działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał.

Profil działalności firmy obejmuje produkcję silosów zbożowych dosuszających wraz z urządzeniami załadowczymi i rozładowczymi, urządzenia pomiarowe kontrolujące proces składowania surowców oraz wyposażenie paszarni składające się z rozdrabniacza, mieszalnika pasz oraz pojemników paszowych. Poza działalnością na rzecz rolnictwa produkuje również wiaty przystankowe, szafki szkolne, garaże oraz wiaty na sprzęt rolniczy, pod którymi nie tylko rolnicy będą mogli schronić swoje maszyny i pojazdy.

Dzięki wsłuchiwaniu się w opinie i sugestie swoich odbiorców firma BIN jest w stanie zaspokoić wymagania najbardziej wymagających klientów, a silosy marki BIN stały się stałym elementem w krajobrazie nie tylko polskiej wsi. Wyroby z firmy z Aleksandrowa Kujawskiego sprzedawane są również między innymi do Danii, Szwecji, Holandii, Litwy, Rosji, Ukrainy, Czech, Bułgarii i Rumunii.

Źródło: BIN