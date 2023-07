Białoruski MTZ pojedzie… 320 km/h

Mińska Fabryka Traktorów zaprezentowała na wystawie Innoprom w Jekaterynburgu pojazd, który należałoby nazwać traktoro-bolidem zdolnym wg zapewnień producenta rozpędzić się do 320 km/h.

Rossijskaja Gazieta twierdzi, że pojazd złożony z części do białoruskich traktorów ma wszystkie cechy samochodu wyścigowego i może zakwalifikować się do udziału w wyścigach Formuły 1.

Zaznaczono również, że wszystkie części tego bolidu pochodzą od traktorów.

– Nawet po rozmiarze kół widać, że nie do końca pasują do samochodu, ale mimo to udało nam się je dostosować do samochodu wyścigowego – twierdzą przedstawiciele MTZ cytowani przez gazetę.

Nie wyjaśniono jednak, po co bolid w ogóle powstał, gdyż nie będzie produkowany masowo i nie można go kupić. Jednak Rossijskaja Gazieta zaznacza, że pojazd jest w pełni sprawny.

źródło:Rossijskaja Gazieta