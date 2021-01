Białoruś ogranicza import produktów drobiowych z Polski

Departament Nadzoru Weterynaryjnego i Spożywczego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi poinformował o wprowadzeniu od 4 stycznia ograniczenia importu produktów drobiowych z woj. dolnośląskiego.

Ograniczenie dotyczy żywego drobiu, jaj wylęgowych i konsumpcyjnych, mięsa drobiowego, jaj w proszku, melanżu, albuminy i innych produktów spożywczych przetwórstwa jaj kurzych, puchu i pierza, nie poddanych obróbce (dezynfekcji) trofeów myśliwskich dzikich zwierząt (ptactwa), pasz i dodatków paszowych pochodzenia zwierzęcego, w tym z drobiu i ryb (z wyjątkiem mączki rybnej, mączki z ssaków morskich, skorupiaków i bezkręgowców; dodatków do karm oraz poddanych obróbce termicznej gotowych karm dla kotów, psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych), nieprzeznaczonych do spożycia surowców pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do produkcji karm dla zwierząt domowych i futerkowych, pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków do karm oraz gotowych karm dla kotów i psów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt akwariowych i terrariowych).

– Restrykcje importowe wprowadzone przez służbę weterynaryjną Republiki Białorusi, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, obejmujące różne zakresy towarów, obowiązują nadal dla województwa wielkopolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, opolskiego, łódzkiego, śląskiego, lubuskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.