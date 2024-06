Białe jaja na liściach ziemniaka i buraka. To pożyteczny złotook

Na plantacjach ziemniaka i buraka cukrowego można spotkać jaja złotooka. Złotook to owad, który należy do organizmów pożytecznych. Do tej grupy owadów należy także biedronka, dobroczynek, kruszynek, mszycarz czy owady z rodziny gąsieniczkowatych czy bzygowatych.

Złotook należy do rodziny złotookowaych, a rzędu sieciarek. Cechą charakterystyczną dla tego rzędu są przeźroczyste i bogato użyłkowane skrzydła. Owad dorosły złotooka ma delikatną budowę ciała oraz dwie pary skrzydeł. Skrzydła są nie co dłuższe od tułowia i mają kolor zielonkawo-niebieski. Rozpiętość skrzydeł jest do około 3 cm. Oczy są metalicznego, mieniącego się koloru. Właśnie od relatywnie dużych i błyszczących oczu pochodzi nazwa tego owada. Barwa dorosłego owada jest koloru zazwyczaj jasnozielonego czasem białego. Długość ciała około 1 cm. Osobniki dorosłe odżywiają się prawie wyłącznie nektarem i spadzią mszyc. Z kolei larwy złotooka są drapieżne.

Złotook składa jaja w okolicach kolonii mszyc

Larwy złotooka pospolitego są drapieżne. Złotook składa jaja na roślinach, gdzie są np. mszyce. Z jaj wykluwają się drapieżne larwy. Przebijają one swoimi żuwaczkami ciało mszyc. Do oskórka mszyc wpuszczany jest enzym, który rozkłada wnętrze tkanek mszyc. Larwy złotooków są bardzo żarłoczne. Oprócz mszyc żywią się także przędziorkami, miodówkami czy czerwcami. Stąd nie dziwi fakt, że jaja złotooka można spotkać także na liściach buraka cukrowego. W tym roku przędziorek już jest zauważany na liściach buraka – o czym informują plantatorzy buraków.

Larwy złotooka nie podobne do osobnika dorosłego

Lawy złotooka pospolitego są bardzo ruchliwe. Mają kształt wrzecionowaty. Są koloru szarożółtego z brązowym deseniem na grzbietowej i bocznej stronie ciała. Głowa larwy wyposażona jest w charakterystyczne żuwaczki, których długość jest dwukrotnie większa od głowy. Gdy larwa osiągnie dojrzałość, to tworzy wśród liści oprzęd koloru białego i się w nim przepoczwarcza. Po około dwóch tygodniach z kokonu wychodzi osobnik dorosły.

Jajo złotooka można pomylić z zarodnikiem grzyba

Bardzo często zdarzają się pomyłki jaja złotooka z zarodnikiem grzyba. Wynika to z tego, że jajo przytwierdzone jest do liścia rośliny za pomocą tzw. „stylika”. Stylik inaczej nazywany jest trzonkiem. Jest to przędza wytworzona przez samicę. Z wyglądu przypomina ona białą niteczkę z główką. Samo jajo złotooka ma 2 mm długości i jest owalnego kształtu barwy białozielonkawej, czasem zdarzają się koloru białego.