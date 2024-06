Bi-Speed Turn. Dlatego ciągniki Kuboty są tak zwrotne (video)

Wczoraj w Nowych Gutach na Mazurach rozpoczął się Demo Tour 2024 firmy Kubota. W tym roku japoński producent postawił na prezentację maszyn komunalnych. A jak maszyny komunalne, to zwrotność, a jak zwrotność, to Bi-Speed Turn – system zacieśniania skrętu, który znajdziemy również w ciągnikach rolniczych.

I to nie tylko w rolniczych pomocniczych, ale też w prawdziwych koniach pociągowych. Dość wspomnieć, że występuje on w serii M6 obejmującej ciągniki o mocy do 143 KM. Jak ów system działa? Otóż do określonej prędkości podczas skrętu kół powyżej określonej, zależnej od modelu wartości, przednie koła zaczynają kręcić się szybciej niż tylne, co skutkuje zacieśnieniem zakrętu. Jak to funkcjonuje, mogliśmy zobaczyć podczas pokazów, jednak na przykładzie znacznie mniejszych modeli.

Ciągniki to oczywiście nie wszystko; podczas pokazów prezentowane są różne warianty kosiarek, między innymi z zerowym promieniem skrętu i napędem elektrycznym. Nie mniej ciekawą maszyną jest nośnik narzędzi F-251, charakteryzujący się doskonałym widokiem na montowany z przodu osprzęt.

Jak wygląda tegoroczny Demo Tour Kuboty? Zapraszamy do relacji. Dla wszystkich, którzy chcieliby jeszcze uczestniczyć w tym wydarzeniu – nic straconego. Przed nami jeszcze trzy lokalizacje.