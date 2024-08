Bezstopniówka o sprawności przekładni mechanicznej? John Deere to zrobił (video)

Przekładnia eAutopowr sama w sobie nowością nie jest; została zaprezentowana już w 2019 roku. Jednak dopiero teraz doczekała się niezależnych testów DLG, które potwierdziły jej potencjał. Czy “wymiecie” z rynku przekładnie bezstopniowe z modułem hydraulicznym? Między innymi o to zapytaliśmy Szymona Kaczmarka, specjalistę z firmy John Deere.

– To jest rewolucja w przekładniach bezstopniowych ze względu na to, że po raz pierwszy jesteśmy w stanie udowodnić to, że mamy sprawność przekładni czysto biegowej typu powershift, ale z komfortem pracy przekładnią bezstopniową – tłumaczy Kaczmarek.

To niejedyna zaleta przekładni eAutopowr; w przypadku specjalnego wozu Joskin Euroliner istnieje możliwość wyprowadzenia do 100 kW do wozu asenizacyjnego, aby napędzić jego dwie osie. Za te rozwiązania John Deere z Joskinem otrzymały złoty medal targów Agritechnica 2019, a teraz możemy oglądać je w serii pokazów polowych.

Jakie wyniki sprawności w testach DLG uzyskała przekładnia eAutopowr i czy to koniec ciągnikowych przekładni bezstopniowych z hydromotorem? Co jeszcze nowego w serii 8R w 2024 roku i jak rozlać gnojowicę dokładnie tak, jak sobie tego życzymy? O tym w materiale video.